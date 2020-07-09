Yaz günlerinde serinleten aktivite: Buz boyama

Boyama etkinliklerinin çocuklara sağladığı faydaları Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel, söyle sıraladı:

-Çocuklarda ince motor ve kaba motor gelişimini destekler.

-Çocukların dikkat sürelerini artırarak el göz koordinasyonunu sağlar.

-Özgür bir şekilde kendi boyama çalışmalarını yapan çocuklara özgüven aşılanır.

-Resimle ve sanatla uğraşan çocukların hayal dünyaları daha geniş olur.

-Boyama çalışmaları yapan çocuklar küçük yaşlarda renkleri öğrenir ve anlamlı hale getirir.

-Evde bu tarz çalışma yapılan çocuklar okul hayatında özgüvenli ve başarılı olur.

-En önemlisi ise anne veya baba ile geçirilen vakitler hiçbir zaman unutulmaz.

Şimdi de çocuğunuzla beraber yaz mevsiminde serinletici bir boyama çalışmasının detaylarına bakmaya ne dersiniz? Hande Dinçel, detayları aktarıyor…

Malzemeler

Buz

Boya

Yapılışı

Bir gece önceden dondurulan buzlar bir kaba konur.

Çocuğa renkli boyalar veriler, buzları boyaması istenir.

Buzların erimesi ile renklerin geçirdiği değişiklikler izlenerek gözlem yapılır.

Renklerin karışımı ile ortaya çıkan ara renkler hakkında sohbet edilir.

Kazanım

Farklı dokulara dokunur.

Soğuk sıcak kavramını pekiştirir.

Ana ve ara renkleri öğrenir.

Gözlem yapma fırsatı bulur.

Küçük kasları desteklenir.