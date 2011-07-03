MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Etkinlikler Haberleri Yaz Günleri 2011 Sergisi
GeriEtkinlikler Yaz Günleri 2011 Sergisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Etkinlikler
Son Güncelleme:

Yaz Günleri 2011 Sergisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yaz Günleri 2011 Sergisi
Abone Olgoogle-news

Galeri Soyut'tan muhteşem bir sergi.

Galeri Soyut'tan yeni bir sergi daha! "Yaz Günleri 2011" adlı sergide resim, seramik, ağaç baskı ve heykellerden oluşan eserler sergilenecek. Kaçırılmayacak bu muhteşem sergiyi 30 Eylül tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz.

Özgün sanat dilleriyle sanat ortamında dikkat çeken sanatçılarla gerçekleştirilen sergide, Zeliha Akçaoğlu, Zuhal Baysar, Halil Coşkun, Mehmet Ali Doğan, Hakan Esmer, Ali Özhan Güneş, Semih Kaplan, Fatih Karakaş, Hasan Kıran, Serdar Leblebici, Hasan Şahbaz, Seyfettin Şekerov, Mehmet Yangır ve Ahmet Yeşil yer almaktadır.

Yaz Günleri 2011 Sergisi

Sanat hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm insanları ortak bir paydada birleştirebilen bir olgudur. Sanatın herhangi bir alanında, sanatsal üretim gerçekleştiren sanatçı, bireyleri ve toplumları birleştirici bir bağ görevi üstlenmektedir. Bu bağın gücü yaratılan eserin özgünlüğü ve ulaştığı insan sayısı ile doğru orantılıdır

Etkili bir sergi ile yaz döneminin sanat ortamına ayrı bir renk ve dinamizm kazandıran “Yaz Günleri 2011” sergisi, sanatçıların düşsel, fantastik ve özgün sanat anlayışlarıyla dikkatleri çekecek, sanat izleyicilerine keyifli anlar yaşatacaktır.

www.galerisoyut.com.tr

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle