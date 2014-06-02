Yaz düğünleri için 10 önemli madde

Yaz düğünleri her ne kadar büyüleyici gibi gözükse sıcaklar ve diğer etkenler dolayısıyla bazen bir kabusa da dönüşebilir. Peki, düğünün kabusa dönüşmemesi için dikkat etmeniz gereken noktalar neler? Dugun.com internet sitesi hayatınızın en özel günü için kurtarıcınız olacak 10 maddeyi bizlerle paylaştı.

Yaz düğünleri oldukça eğlenceli görünse de ufak ve can sıkıcı detaylarla çekilmez bir hal alabilir. Bu özel günde dezavantajları avantajlar haline getirmek ise sizin elinizde. İşte, yaz düğünlerinde dikkat edilmesi gereken 10 madde!

1- Yazın doğanın yeşermesiyle beraber sinekler ve küçük haşereler de ortaya çıkmaya başlar. Özellikle kısa bir gelinlik modeli tercih ediyorsanız haşereler biraz can sıkıcı olabilir. Bu yüzden mutlaka yanınıza sinek kovar ürünlerden alın ve hem bacaklarınıza hem de kollarınıza bolca uygulayın.

2- Gelin adayıysanız mutlaka yanınıza bir babet alın. Hem daha rahat dans edebilmek hem de sıcakta rahatça dolaşabilmek için hayat kurtarıcı bir önlem olacaktır.

3- Damat adayıysanız, mutlaka yedek bir gömlek bulundurun. Misafirlerle öpüşüp bol bol dans ettikten sonra değiştirme ihtiyacı duyacaksınız.

4- Düğünden 3 gün önce yakın arkadaşlarından birini mekanın havalandırması ve yemeklerin kontrolü için görevlendirin. Böylece düğün güneşin tam tepede olduğu saatlerde ve açık havada gerçekleşecekse tenteler yardımıyla gölgelik alanlar oluşturulabilir.

5- Yaşlı davetlilerinizi mutlaka gölge bir masaya oturtun ve masalarına yelpaze koyun. Garsonlardan da bol bol su servisi yapmalarını rica edebilirsiniz.

6- Yanınızda mutlaka bir acil durum çantası olsun. Gerekli ilaçlardan yedek çoraba, iğne iplikten makyaj malzemesine ihtiyacınız olabilecek her şey bu çantada bulunsun.

7- Düğününüz yemekli olacaksa yaza uygun hafif menüleri tercih edin. Alkollü içecekleri limitli tutup, su ve meşrubat servisine ağırlık verin.

8- Damat adayları o gün mutlaka yüzleri için su bazlı bir ürün kullansınlar. Hem yeni traş olmuş bir cilt, hem sıcak hava, hem de tüm davetlilerle öpüşme ciltlerinde yanmaya sebep olabilir. Bu durumda su bazlı bir ürün ciltlerini oldukça ferahlatacaktır.

9- Gelin adayıysanız ve düğün akşamüzerine uzayacaksa hafif bir şal alın. Böylece terledikten sonra çıkan akşamüstü serinliği üşütmenize sebep olmaz.

10- Kır düğünü yapıyorsanız ve gelinliğinizin altına topuklu bir ayakkabı tercih ettiyseniz daha rahat dolaşabilmek için topuk koruyucu ürünlerden kullanabilirsiniz.