Yaz döneminde kalbiniz için bunlara dikkat edin

Yazın hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte kalbimiz çok daha hızlı atıp vücudumuzu serin tutabilmek için fazladan mesai yapmaya başlıyor. Dr. Ali Hikmet Kırdök, “Normalde sıcaklıklar her insanın kalbine yük bindirir. Ancak çocuklar dahil kalp rahatsızlığı olan bireyler, sıcak havaya kolay adapte olmazlar. Bu da sıcak çarpması riskini artıran bir durumdur” dedi.

Bol su tüketilmeli

Sıcağa karşı vücudun verdiği normal bir tepki olan terlemenin bile kalp rahatsızlığı olan risk grubundaki bireylerde risk oluşturduğuna dikkat çeken Kırdök, “Terleme ile birlikte sadece vücuttaki su değil, aynı zamanda gerekli mineraller de atılır ve bu da kalp üzerinde ek stres oluşturur. Ayrıca, bazı kalp ilaçları da vücuttaki sıvının atılmasına neden olur ki bu da risklerini artıran bir başka unsurdur” diye konuştu. Vücutta fazladan sıvı kaybının önüne geçmek için yaz döneminde daha fazla su tüketilmesi gerektiğini bildiren Dr. Kırdök, “Kalp hastaları ayrıca ilaçlarını mutlaka hekimlerinin önerdiği şekilde kullanmaya devam etmeli ve herhangi bir sorun yaşıyorlarsa da vakit kaybetmeden kardiyologlarına danışmalıdırlar” ifadelerini kullandı.



Bunları mutlaka yapın



Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Hikmet Kırdök, sadece kalp rahatsızlığı olanların değil herkesin yazın uyması gereken belli başlı kuralları ise şu şekilde sıraladı: “Yazın zorlayıcı fiziksel aktiviteleri çok önermiyoruz. Ancak ağır fiziksel egzersizlere devam etmek istiyorsanız veya vücudunuzun alışkın olmadığı yeni bir spora başlayacaksanız, öncesinde doktorunuzla görüşerek bu konuda bilgi almanızı tavsiye ediyoruz. Bu dönemde bol su tüketmelisiniz. Susamasanız bile günde en az 8 bardak su içmenizi öneriyoruz. Fiziksel aktivitesi yüksek kişilerin ise çok daha fazla su içerek, sıvı kaybının önüne geçmeleri gerekiyor. Günün en sıcak saatleri olan 10.00-14.00 arasında güneşe çıkmaktan kaçınmalısınız. Bu hem kalp sağlığınız için önemlidir hem de sizi cilt kanserinden koruyan bir önlemdir. Konjenital (doğumsal) kalp rahatsızlığı olan bebeklerin ve çocukların aşırı ısıdan korunmaları büyük önem taşıyor. Hava sıcaklığının yüksek olduğu günlerde mutlaka risk grubundaki çocuklarınızı klimalı ortamda tutun, hafif giysiler giydirin ve yeterince su içtiklerinden emin olun. 5 yaş ve üstü çocuklar için yazın günde en az 6 ila 8 bardak su tüketilmesini önermekteyiz.”