Yaz’dan Yaz’a sergisi

Vizyonlarını rakamlar dünyasının kadrajına sığdıramayan bir mimar ve mühendisin, Erhan Yüksel ve Emre Mollaoğlu’nun ortak çalışması “Yaz’dan Yaz’a” sergisinde ikilinin 2012-2013 sezonunda ENKA Buluşmaları’nda çektikleri kareler izleyicilerle buluşuyor.

27 Haziran 2013 tarihinde ENKA Eşref Denizhan Açıkhava Tiyatrosu Fuayesi’nde açılacak sergide, yüksek pikselli sezgileri ile kompozisyon haline getirdikleri ENKA performansları karelerinden izleyiciye geçen duygu, Mollaoğlu ile Yüksel’in hissettikleri heyecan ve yaşadıkları tutkunun etkisiyle iki boyutlu bir fotoğrafın ötesinde...

İki başarılı fotoğraf sanatçısının “Yazdan Yaza” adını verdikleri sergileri 27 Haziran 2013, Perşembe akşamı “Zengin Mutfağı” tiyatro oyunu öncesi saat 20:00’da, ENKA Eşref Denizhan Açıkhava Tiyatrosu fuayesinde görülebilir.

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