Yaz bu sene de kavurucu geçecek

Kavurucu sıcaklar bu sene geri dönüyor. Meteoroloji uzmanları 2003’te Avrupa’da yaşanan ve 35 bin kişinin ölümüne yol açan öldüren sıcakların bu yaz da yaşanacağını bildirdi.

Sıcaklık ortalamalarının geçen yıla oranla 5-6 derece daha yüksek olacağını belirten uzmanlar “İstanbul'da hissedilen sıcaklık 40 dereceleri aşabilir” uyarısında bulundu.

Bol kar yağışlı bir kış geçiren Türkiye'yi kavurucu bir yaz bekliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, küresel ısınmanın 2 derece artması, güneşteki patlamaların maksimum seviyeye çıkması ve Doğu Pasifik'teki sıcak hava akımı El Nino'nun da etkisiyle 2012 yazının oldukça sıcak geçeceğini söyledi.

Geçen yıla göre sıcaklıklar 5-6 derece artacak

Soğuk hava akımı La Lina nedeniyle geçen yılın oldukça serin geçtiğini anlatan Prof. Dr. Orhan Şen, "Ancak nisan ayından itibaren El Nino'nun etkisine giriyoruz. Bu nedenlerle sıcaklığın fazla olması bekleniyor. Geçen yıla göre 5-6 derece daha sıcak olur" dedi. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerinin sıcak hava dalgasından en fazla etkilenen bölgeler olacağını aktaran Şen, özellikle de nemin fazla olduğu İstanbul'a dikkat çekti. 2003 yılında Avrupa'da aşırı sıcaklık yüzünden 35 bin kişi öldüğünü hatırlatan Şen sözlerine şöyle devam etti:

"Ayrıca yine sıcak geçen 2009 yazı için yaptığımız ve sıcaklığın sağlık üzerinde etkilerini araştırdığımız çalışmada çarpıcı bulgulara rastladık. 2009 yaz aylarında önceki yıllara göre beyin kanaması vakalarının önemli ölçüde arttığını saptadık. Bilhassa iç kesim olduğu için Kartal bölgesi ölüm vakalarında önde gittiğini öğrendik.”

Prof. Şen, bu dönemlerde kalp, damar ve beyin hastalıkları gibi risk gruplarının dikkat etmesini ve güneş ışınlarının dik açıyla vurduğu öğlen saatlerinde dışarı çıkmamaları gerektiğine işaret etti.

Kaynak: Milliyet