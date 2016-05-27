Yaz aylarında ekranlara gelecek 8 yeni dizi

1. HAYAT SEVİNCE GÜZEL

'Aşkın Ege halleri' diyebileceğimiz bu dizide aşk, bazen romantik, bazen “serseri” yönüyle televizyon seyircisine oldukça eğlenceli saatler yaşatmaya şimdiden aday.

Oyuncu kadrosunda Ekin Mert Daymaz, Algı Eke, Burak Çelik, Öykü Çelik, Uğur Çavuşoğlu, Macit Koper, Hakan Meriçliler, Ali Düşenkalkar, Ali Erkazan, Lemi Filozof, Onur Özaydın, Sema Atalay, Deniz Baytaş, Ayşen Sezerel, Yeliz Akkaya, Neşem Akhan, Şennur Nogaylar, Seda Telciler, Batuhan Aydar, Hasan Denizyaran, Ömür Özdemir, Tolga Öztürk ve Anıl Çelik’in yer aldığı “Hayat Sevince Güzel” çok yakında FOX’ta izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

2. AŞK LAFTAN ANLAMAZ

Show Tv'nin merakla beklenen yeni projesi "Aşk Laftan Anlamaz"da Burak Deniz, tekstil imparatoru Sarsılmaz ailesinin veliahtı ‘Murat Sarsılmaz’ olarak izleyiciyle buluşacak. Hande Erçel, dizinin Hayat’ı olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Giresun’da doğan ve İstanbul’da iki kız arkadaşıyla birlikte yaşayan Hayat'ın ve tesadüf sonucu yolları kesişen Murat’ın kavgayla başlayıp aşkla devam eden keyifli hikayesi izleyenleri ekrana bağlayacak.

3. NO:309

FOX'ta başlayacak olan No: 309 dizisinin başrollerinde Demet Özdemir ve Furkan Palalı yer alıyor. Konusunda; evlenme arifesinde olan Lale, aldatılınca aşka tövbe eder. Yine de onu evlendirme derdinde olan annesini kırmayıp, görüşme ayarladığı doktor Onur ile buluşmaya gider. Ancak masasına oturduğu Onur, bir başkasıdır. Bu yanlış buluşmanın beklenmeyen sonuçlara yol açmasını konu ediniyor.

Dizide ilk etapta, 1968 sonundan başlayarak 1972 yılına kadar yaşanılan olaylardan esinleniyor ve bir imkânsız aşk hikâyesi üzerinden ilerliyor. Dizi, ülke gençlerinin farklı kimlikler altında birbirleriyle çatışsalar da, ortak temel değerler ve kültürel zemin üzerinde buluştuklarında kardeşliklerini hatırlayıp yeni bir sevgi bağı kurabileceklerini anlatıyor. ‘Sevda Kuşun Kanadında’ dizisi her Cuma TRT1 ekranlarında olacak. Dizinin başrollerinde ise Murat Ünalmış, Deniz Baysal, Müge Boz, Ufuk Bayraktar yer alıyor.

5. BODRUM LİSESİ

Miss Turkey 2014 ikincisi Dilan Çiçek Deniz, Hilmi Cem İntepe, Şevval Sam, ve Murat Aytepe'nin rol alacağı dizinin çekimlerine yakında başlanacak. Bodrum’da geçen bir gençlik hikayesini konu alacak yapımın Haziran ayında izleyici ile buluşması planlanıyor.

6. İLİŞKİ DURUMU: EVLİ

Başrollerinde Seren Şirince ve Berk Oktay'ın bulunduğu ''İlişki durumu: Karışık'' dizisi Mart ayında ekranlara veda etmişti. Sevilen dizi şimdilerde ''İlişki durumu: Evli'' olarak ekranlarda boy göstermeye hazırlanıyor.

7. RENGARENK

Ünlü bir oyuncu anne ve babanın kızı olan Renk; dizi, film ve reklam yıldızıdır. Kadınlardan nefret eden artık kafama aşk düşse de ilgilenmem diyen ve hayatında hiç dizi izlemeyen Kaan Taşaner (Can) ve Selin Şekerci (Renk)'in kesişen yolları sonrasında gelişen olayları konu alacak. ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizi 1999 yapımı ''Notting Hill'' filminin senaryosunu çağrıştırıyor.

8. HANGİMİZ SEVMEDİK

Eğlenceli bir aile dizisi olan 'Hangimiz Sevmedik' Temmuz ayının ilk haftasında TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Dizi Adile ile Münir'in 35 yıl önce bir yanlış anlaşılma sorunu yüzünden biten aşklarını ve aralarında yaşanan çekişmeleri yeşilçam tadında ekranlara getirecek. Dizinin başrollerinde Can Yaman ve Selen Soyder yer alıyor.