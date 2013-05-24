Yayın evlerinden ‘Kitapla Barış’a destek Van'da!

Van'da ilk Kitap Fuarı, 25 Mayıs Cumartesi günü 'Kitapla Barış' sloganıyla kapılarını ziyaretçilerine açacak. 25-31 Mayıs tarihleri arasında Van Ticaret ve Sanayi Odası (VATSO) binasında düzenlenecek olan fuara 54 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılacak. 100'e yakın etkinliğin gerçekleştirileceği fuarda söyleşiler, imza günleri ve çeşitli etkinliklerin düzenlenecek.



Türkiye’de 1,5 milyon kişi fuarlarla sayesinde kitaplarla barışıyor



Van Valiliği himayelerinde ‘Kitapla Barış’ sloganıyla yürütülen kitap fuarı özellikle genç ve yetişkinlerde kitap okuma oranın düşük olmasına dikkat çekiyor. Toplumumuzda kişi başına düşen kitap sayısı düşük olması nedeniyle bu tür organizasyonlar çok önemli.

Fuara katılacak olan yayın evlerinden biri olan Zambak Yayın Grubu’nun İlkokul Yayın Yönetmeni Murat Olukpınar, yaz tatili öncesinde kitap tercihiyle ilgili öğrenci ve velilere fuar öncesi önemli tavsiyelerde bulundu. Tatillerin bütün yıl boyunca ders çalışan öğrenciler için bir ödül niteliğinde olduğunu dile getiren Olukpınar, yaz tatilinin zamanı boş geçirmek olmadığını bu süre içinde akrabalarını ziyaret edilmesi, kitap okunması ve aileyle bol bol vakit geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

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