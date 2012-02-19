Yavuz Tanyeli Tem Sanat Galerisi'nde!

Yavuz Tanyeli’nin son estetik anlayışına ışık tutan yeni sergisi, 26 Mart – 24 Nisan 2012 tarihleri arasında Tem Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Tem Sanat Galerisi 26 Mart – 24 Nisan 2012 tarihleri arasında sanatsever izleyicilerine Yavuz Tanyeli’nin “Şükrediyorum O Halde Varım” ve “Şükür Çağı” isimli sergilerinden sonra 2011 ve 2012’de yaptığı eserleri bir arada sunmaya hazırlanıyor.

Bu sergi, hem sanatçının son estetik anlayışına bir ışık tutacak hem de, dünyada ve ülkemizde olup bitene, bir teşhis denemesi olacak.

www.temartgallery.com

