Yavrusunu günlerce sırtında taşıyan yunus

Bir yunusun ölü yavrusunu suyun üzerinde tutabilmek için gösterdiği gayret, Çinli balıkçılar tarafından görüntülendi. Çin'in Sanniang Körfezi'nde annesinin sırtında taşınırken görüntülenen yavrunun en az üç gündür ölü olduğu tahmin ediliyor.

Balıkçı Luo Lieqiangre, 1,5 metre uzunluğundaki yavrunun birkaç kez annesinin sırtından düştüğünü söyledi. İngiliz The Sun gazetesi, Lieqiangre'nin şu sözlerine yer verdi: "Yunusu gördüğümüzde deniz dalgalıydı. Ölmüş olan hayvanın karnında 30cm uzunluğunda derin bir kesik vardı. Küçük yunus en az üç günden beri ölüydü ama annesi hala ondan ayrılmıyor, gece gündüz sırtında taşıyordu. Bu hem bizi hem de o anda orada bulunan turistleri etkiledi." Yavrunun bir tekne pervanesinin neden olduğu kesik nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor.

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