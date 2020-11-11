Yatay yönlü fırçalama diş eti çekilmesine sebep olabilir!

Dişler çene kemiği içinde gelişir ve gelişimi tamamlandığında ağız içine sürer. Ağız içinde görünen dişin, çene kemiği içinde kalan kısmı diş köküdür. Bir ömür dişlerimizi sağlıklı bir şekilde kullanmamızı sağlayan, kökün etrafında bulunun destek dokular olarak tarif ettiğimiz kemik ve kemiğin üzerini örten diş eti dokusudur. Destek dokunun sağlıklı olması, dişin uzun dönem sağlıklı olması ile paralellik gösterir.

Diş eti çekilmesi de sadece diş eti kaybı değil aynı zamanda altındaki kemiğinin de kaybı demektir. Diş eti çekilmesi ile hasta diş çevre destek dokularını kaybeder.

En yaygın sebebi diş taşı oluşumu ve oluşan diş taşının uzun süreler ağızda kalmasıdır. Diş taşı aslında vücudun oluşturduğu organik bir yapı olmasına rağmen, diş yüzeyine tutunduğunda pürüzlü bir yapı haline gelir ve bu özelliği sebebiyle içinde çok miktarda mikroorganizma barındırır.

Hem hacimsel yapısı itibari ile hem mikroorganizma içermesi sebebi ile diş etini rahatsız eder ve diş eti bir süre sonra o bölgeden çekilir. Yapılması gereken önlem, kişiye göre oluşum miktarı değişiklik gösteren diş taşlarının, yine kişiye göre düzenlenen aralıklar ile temizlenmesidir.

Bir diğer diş eti çekilme sebebi de travmadır. En sık karşılaştığımız travmalar, diş sıkma alışkanlığı ve yanlış fırçalama alışkanlığıdır. Diş sıkma alışkanlığı ( buruksizm ) devamlılık gösterdiğinde, diş çevresindeki ince kemikler uzun vadede zarar görür. Diş boynu etrafındaki kemik rezorbe olduğunda (eridiğinde) , üzerini örten diş eti de onu takip eder ve diş eti çekilmesi oluşur. Yapılması gereken önlem, kişiye özel yapılan gece plağı ( night guard) ve tedavi planı ile diş sıkmanın önüne geçmektir.

Yatay yönde sert fırçalama ise yine diş boynundaki ince kemik ve diş eti dokusunu zedeler. Bu durum uzun vadede diş etinin çekilmesine sebep olur. Yapılması gereken önlem, yumuşak bir fırça ile doğru teknikle diş fırçalamaktır.

Bu önlemler alınmadığında diş eti çekilmesi ileri düzeylere gelir. İleri düzey diş eti çekilmeleri için kemik greftleleri ve yumuşak doku greftleri gerekli hale gelir. Her vakaya uygun cerrahi yöntem ile tedavi protokolü oluşturulur ve uygun ekipman ile tedavisi yapılır.