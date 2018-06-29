Yataş’tan çocuk ve ebeveynlere youtube kanalı yayında

Türkiye’nin yatakta kalite, konfor ve yeni teknoloji denince ilk akla gelen markası Yataş, Türkiye’de benzeri olmayan bir platformla çocuklar ve ebeveynlerine yepyeni bir deneyim sunuyor. Uykudaki uzmanlığını çocukların dünyasına taşıyan Yataş’ın YouTube’da hizmet veren ‘Uyku ve Çocuk by Yataş’ kanalı, modern Türk masalları ile çocuklara bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor. Yayın hayatına başlamasının üzerinden çok zaman geçmeden 700 bini aşan izlenme sayısına ulaşan ‘Uyku ve Çocuk by Yataş’ kanalı, çocuklarının sağlıklı gelişimine özen gösteren ebeveynler için de adeta bir rehber niteliği taşıyor.

ÖZGÜN, ÖĞRETİCİ VE MODERN TÜRK MASALLARI

Kanalda yayınlanan birbirinden çeşitli ve öğretici modern Türk masalları, metin ve görsel olarak pedagog filtresinden geçen, tamamen özgün senaryolarla ve titizlikle oluşturuluyor. Böylece çocuklar kendileri için özel hazırlanan içerikleri takip edebiliyor. Çocukları için onların sevebileceği, masal gibi kaliteli, öğretici içerik arayışında olan ebeveynlerin de hayatı kolaylaşıyor. Ebeveynler gönül rahatlığı ile çocuklarını masalların büyülü dünyasına emanet edebiliyor.

YAĞMUR SESİ İLE GÜNÜN STRESİNİ ÜZERİNİZDEN ATMAYA NE DERSİNİZ?

Dünyada ve Türkiye’de bu çapta masal ve uyku konularını sahiplenen ilk marka olarak dikkat çeken Yataş, ‘Uyku ve Çocuk’ platformu ile ebeveynleri de sakinleşmeye ve rahatlamaya davet ediyor. Kanalda yer alan ve meditatif etkileri olan ses videoları günün yorgunluğunu ve stresini alarak, dinlendiriyor. 1 saatlik kesintisiz dalga sesi, yağmur sesi gibi sunduğu zengin alternatifleriyle günlük koşuşturmaları bir süreliğine unutturan ses videoları, işten ve yoğun geçen günün ardından dinleyenleri rahatlatarak, sağlıklı bir uykuya hazırlıyor.

Uyku ve Çocuk by Yataş kanalına abone olmak için: https://www.youtube.com/channel/UCzieDRBjmALGjiDq1rq24Gw?sub_confirmation=1