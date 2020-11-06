Yatak odanızı yeniden düzenlemeye ne dersiniz? İşte öneriler...

Yatak odanızda basit uygulamalarla büyük fark yaratabilirsiniz. İşte işinize yarayacak öneriler...

- Fark renk ve desenler kullanmaktan çekinmeyin

Yatak odanıza yeni bir soluk getirmek için farklı desen ve renklerden faydalanabilirsiniz. Örneğin, beğendiniz bir yatak başlığını odanızda kullanabilirsiniz veya yeni yatağınız için güzel renklerde birkaç yastık alabilirsiniz. Ayrıca basit bir vazo veya hoş desenli bir battaniye bile odanızda fark oluşturacaktır.

- Başlığı bir odak noktası yapın

Yatak odanızı yeniden düzenlerken bir odak noktası oluşturmak önemlidir. Bunun için en iyi alternatif de yatak başlığıdır. Başlığınızı hoşunuza giden uygun bir kumaşla yeniden kaplayabilirsiniz, hatta güzel bir baskılı kumaşlar da kullanılabilir.

- Aynaları unutmayın

Odanıza değiştirirken aynaları da eksik etmeyin. Yatak odanıza hoş bir parlaklık katabilir. Bunun için odanızın tarzına uygun bir ayna seçebilirsiniz. Ancak aynayı yerleştirirken birkaç noktaya dikkat edilmeli. Çok yüksek veya çok alçak noktada bulunmamalı. Eğer büyük bir ayna kullanmak isterseniz duvarda ortaladığınızdan emin olun. Ayrıca, pencerenin bulunduğu duvara asmamaya dikkat edin. Çünkü, aynayı farklı duvara asarak pencereden gelen ışığı aynadan yansıtırsınız. Bu da odadaki ışığın dengelenmesine yardımcı olacaktır.

- Renkli ve desenli yastıklar da kullanabilirsiniz

Yastıklar, bir odaya farklı bir stil katmak için kullanılabilecek güzel detaylardır. Bunun için de bolca yastık kullanabilirsiniz. Ayrıca bu yastıkları farklı desenlerde de tercih edebilirsiniz.

- Perde seçerken...

Pencereler, yatak odasını yeniden dekore ederken güzelleştirmek için en uygun alanlardandır. Odaya ilk girildiğinde ilk dikkat çeken şeylerden biri de pencere ışığıdır. Pencereniz için seçeceğiniz perdeler yatak odanızın görünümünü güzelleştirebilir veya tam tersi etkileyebilir. Bu nedenle ışığın içeri girmesini engellemeyen perdeler kullanılmalı.