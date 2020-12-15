Yatak altlarını temizlemek artık çok kolay!

Gün içinde evlerimizden bu kadar toz nasıl çıkıyor diye merak ediyorsanız cevap çok basit; yatakların altından. Özellikle depolama yapmak için çoğu evde baza kullanılıyor. Yerle neredeyse birleşik olan bazaların altını da temizlemek neredeyse imkansız. Ancak aşağıda vereceğimiz püf noktaları sayesinde çok daha kolay hale gelecek.

- Yatak altlarında biriken tozların ve pisliklerin havalanması da sağlık açısından tehlikeli olabilir. Bu sebeple sık sık temizlenmelidir.

- Yatak altı temizliğine geçmeden önce ilk olarak yatak örtünüzü havalandırın. Yatağınızı toplamadan önce pencereyi açın ve havalandırın.

- Hatta mümkünse anti bakteriyel jel veya karbonatlı su karışımı olan bir spreyi yatağınıza sıkın. Bu da bakteri temizliği için etkilidir.

- Sıra yatak altına gelince biraz daha gözünüz korkabilir. Yatak altına ulaşmakta zorluk yaşıyorsanız uzun bir sopa kullanabilirsiniz. Temiz ve nemli bir bezi sopaya dolayınız ve yatağın altını bu şekilde temizleyiniz. Hatta nemli beze sirke dökerek yatak altını temizlemek bakterilerin de ölmesine sebep olur.

- Eğer yatak altınız elektrik süpürgesiyle temizleme imkanı varsa, mutlaka süpürün. Süpürdükten sonra da yine ıslak bez ile silebilir ve kalan tozları toplayabilirsiniz.

- Temizliği daha da kolaylaştırmak için ayakları yerden yüksek mobilyalar tercih edebilirsiniz.