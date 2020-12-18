Yatağınızın yanına bir limon parçası koyarsanız ne olur?

Yaz-kış demeden her mevsim hastalıklardan korunmak için sık sık kullandığımız limonun birbirinden ilginç etkilerine bir göz atalım...

Rahatlatıcı etkisi vardır

Narenciye aroması sinir sistemini yatıştırır, kaygıyı azaltır ve zor bir günün ardından gerginliği gidermeye yardımcı olur. Yatağınızın başına koyacağınız bir limon veya limon esanslı bir yağ da tercih edebilirsiniz.

Dikkati artırır

Limonun bir başka şaşırtıcı özelliği daha vardır. Her gün aromasını teneffüs eden kişinin konsantrasyonu yükselir. Zihinsel aktiviteleri ve hafızası da gelişebilir. Özellikle iş yerindeki odanızda veya masanızda limon esansı bulundurabilirsiniz. Evde çalıştığımız bu günlerde konsantre olabilmek daha da önem kazandı. Bu sebeple çalışma odanızda mutlaka limon kokusu olsun.

Havayı temizler

Limon sadece hoş bir aromaya sahip olmakla kalmaz aynı zamanda antibakteriyel özelliklere de sahiptir. Odada bulunan havayı temizlemeye yardımcı olur ve daha iyi hale getirir.

Yüksek tansiyonu önler

Birçok insan yüksek tansiyon sorunundan muzdariptir. Limon burada da bir başka özelliğini göstererek, iyileştirici etkide bulunur. Sadece yemek değil, kokusu bile kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

Böceklerden korur

Karıncalar, sivrisinekler ve diğer böceklerin limon kokan bir evde kalmaları pek de olası değildir. Böceklerden korunmak için kimyasal ilaçlara para vermenize gerek yok. Limon bu konuda en etkili çözüm olabilir. Hatta daha da büyük bir etki için karanfilleri limon içine koyun.

Dekorasyonda kullanabilirsiniz

Limon güzel görüntüsü sayesinde harika bir dekor üründür. Evlerinizde farklı biçimlerde yer verebilirsiniz. Hatta daha da iyi bir fikir olarak hediye paketlemede kullanabilirsiniz. Özellikle de yılbaşı hediye paketlerine çok yakışacağına eminiz.