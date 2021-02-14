Yaşlılar burun ameliyatı olabilir mi?

Peki, burun ameliyatı için bir üst yaş sınırı var mıdır? Kaç yaşına kadar burun ameliyatı olunabilir? Yaşlı kişiler burun ameliyatını kaldırabilir mi? Tüm bu soruların yanıtını ve daha fazlasını Baş, Boyun Cerrahisi ve KBB Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen detaylarıyla açıkladı.

KBB Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen, “17-18 yaşın altındaki kişilere burun operasyonu önerilmemektedir. Çünkü bu dönemde kişinin burun kemiğinin gelişimi hala tamamlanmamış olur. Alt yaş sınırlandırması bulunan burun operasyonları için, herhangi bir üst yaş sınırlandırması bulunmamaktadır. Çünkü yaş ne kadar ileri olursa olsun, eğer kişi nefes alamıyorsa, bu durum kişinin vücudunda bulunan diğer organlar için tehlike oluşturur” dedi.

Vücudunuza kötülük etmeyin

Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen, “İnsanlar yaşlandıkça, organları da yaşlanır. Bir genç insanın organları kadar yüksek performansta çalışmayan organların, düşük oksijen alarak çalışmaları çok daha zorlu bir duruma sebep olabilir.



Bu nedenle burun ameliyatı olarak, sağlıklı ve yeterli oksijene kavuşmak, diğer organlarınızı girdiği bu zorlu durumdan kurtarır.

Ayrıca, yaşı ilerleyen kişilerin yaraları genç bir insanınkine nazaran daha geç iyileşir. Deri elastikiyet kaybına uğrar. İşte bu yüzden, ameliyatı ertelediğiniz her gün kendinize ve vücudunuza kötülük etmiş, burun ameliyatından beklenen olumlu sonucun elde edilmesi ihtimalini düşürmüş olursunuz” yorumunda bulundu.



Kalp hastalığı burun ameliyatına engel midir?



Ozan Seymen Sezen, “Kalp hastası olan kişiler, burun ameliyatını rahatlıkla olabilirler. Eğer ki kişinin ameliyat olmaya engel olacak farklı ve ciddi bir hastalığı yoksa ve genel anestezi alabilecek durumdaysa bir sorun yok demektir. Burun ameliyatları revizyon ameliyatı değilse, normal şartlarda 2, 2,5 saat kadar sürmektedir.



45 yaş üstü kişilerin büyük bir kısmı genellikle, sağlıklı nefes alamama ve horlama nedeniyle burun ameliyatına başvururken, bir kısmı da estetik görünüm nedeniyle ameliyat olmayı istemektedir” dedi.



Ameliyat sırasında dikkat edilmesi gerekenler…



Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen, “45 yaş üstü kişilerin burun ameliyatında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.



Ameliyat öncesi;



-İleri yaştan dolayı ameliyat olacak kişinin, kan testleri yapılır ve çıkan değerler incelenir ve tansiyonu ölçülür.

-Kalp elektrografisi ve akciğer grafisi çekilerek incelenir.

-Anesteziye uygun olup olmadığı incelenir.

-İyileşme süreci hakkında bilgilendirme yapılarak, hasta psikolojik anlamda ameliyata hazırlanır.

- Hastanın ek hastalıkları ve kullandığı ilaçlar öğrenilir. Eğer mevcutsa, ek hastalıklarla ilgili uzmana yönlendirilir. Ameliyat kararı, ek hastalıklar göz önünde bulundurularak alınır. Ameliyat sırası ve sonrası da yine hastanın ek hastalıkları doğrultusunda planlanır.



Ameliyat sonrası;



-8-10 saat içerisinde sıvı besin maddesi alınmamalıdır.

-İyileşme süreci boyunca sigara kullanılmamalıdır.

-1 ay fiziksel aktivitelerden uzak durulmalıdır.

-Ameliyat sonrası 6 ay burun, darbelere karşı korunmalıdır” dedi.