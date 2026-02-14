Yaşlanma hakkındaki tüm bildiklerinizi unutun: 82 yaşında ama test sonuçları 20’lik genç gibi! Bilim insanları inanamadı… Sırrını paylaştı

Haberin Devamı

Juan Lopez Garcia’nın bu durumunda çok daha çarpıcı bir ayrıntı daha var: Garcia, 66 yaşına kadar düzenli egzersiz yapmamış ve atlet olarak herhangi bir antrenman geçmişine sahip olmamıştı. Araba tamirciliğinden emekli olduktan sonra koşmaya başlayan İspanyol sporcu, ilk zamanlarda bir kilometreyi dahi tamamlamakta zorlandığını belirtiyor.



Ancak istikrarlı bir çalışma programıyla kondisyonunu adım adım geliştiren Lopez Garcia, 70 yaşında yarışlara katılmaya başladı. Kısa mesafelerle başlayan spor serüveni zamanla maratonlara, ardından da ultra maratonlara uzandı.



80 YAŞ ÜSTÜNDE REKOR ‘VO2 MAX’ DEĞERİ



Lopez Garcia’yı inceleyen bilim insanları, aerobik kapasitesinin yaşıtlarına kıyasla olağanüstü seviyede olduğunu ortaya koydu. Kapsamlı laboratuvar testlerinde, vücudun oksijeni ne kadar verimli kullandığını gösteren VO2 max değerinin, 80 yaş üstü bir bireyde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyede olduğu belirlendi. Bu değerin, genellikle 20’li ve 30’lu yaşlardaki sağlıklı erkeklerle eşdeğer olduğu ifade edildi.



Araştırmacılar ayrıca, Garcia’nın kaslarının oksijeni emme ve kullanma konusunda sıra dışı bir verimlilik gösterdiğini, bunun da uzun süre yüksek tempoda koşabilmesini sağladığını tespit etti. İtalya’daki Pavia Üniversitesi’nde egzersiz fizyoloğu olarak görev yapan ve çalışmada yer alan Simone Porcelli, yaptığı açıklamada, “Yaşlanmanın gidişatı hakkında hâlâ birçok soru işareti var” dedi.



Araştırmanın ortak yazarlarından Julian Alcazar ise, “Çok uzun zaman önce, yaşlı insanların fazla egzersiz yapmasının mümkün ya da olumlu bir şey olduğu düşünülmüyordu. Lopez Garcia bunun aksini gösteriyor. Bu sadece mümkün değil, aynı zamanda tavsiye edilmeli” ifadelerini kullandı.



GENETİKTEN ÇOK DİSİPLİNLİ ANTRENMAN



Bilim insanları, Lopez Garcia’nın biyolojik olarak her alanda “insanüstü” değerlere sahip olmadığını da vurguluyor. Aerobik kapasitesi olağanüstü olsa da laktat eşiği ve koşu ekonomisi gibi diğer performans göstergelerinin iyi ancak aşırı düzeyde olmadığı belirtiliyor. Bu durum, başarısının büyük ölçüde genetik avantajdan ziyade düzenli ve disiplinli antrenmanla açıklanabileceğine işaret ediyor.



82 yaşındaki sporcu, yarış dönemleri dışında haftada yaklaşık 64 kilometre koşuyor; yarışlara hazırlanırken bu mesafeyi neredeyse iki katına çıkarıyor. Programında uzun ve orta tempolu koşuların yanı sıra haftada birkaç kez interval antrenmanları ve evde yaptığı vücut ağırlığına dayalı kuvvet çalışmaları yer alıyor. Beslenme düzeni ise “tamamen normal” bir Akdeniz diyeti olarak tanımlanıyor.



‘EGZERSİZE BAŞLAMAK İÇİN GEÇ DEĞİL’



Araştırmacılar, Lopez Garcia’nın hikâyesinin, egzersize başlamak için “çok geç” olduğunu düşünen ileri yaştaki bireyler için cesaret verici bir örnek olduğunu belirtiyor.



Lopez Garcia ise elit seviyelere ulaşmayı hiçbir zaman hedeflemediğini, koşmaya yalnızca sağlığını korumak amacıyla başladığını söylüyor. Yeni başlayanlara yavaş tempoda başlamalarını, önce tempolu yürüyüşle ilerleyip zamanla koşuya geçmelerini tavsiye ediyor.



Seksenli yaşlarındaki insanları düşündüğünde büyükanne ve büyükbabasını hatırladığını belirten Lopez Garcia, “Onlar o yaşta küçük yaşlılar gibiydi. Bugün kendimi yaşlı hissetmiyorum” diyor.



‘MAVİ BÖLGELER’ TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE



Bu dikkat çekici vaka, dünya genelinde 100 yaş ve üzeri bireylerin normalden daha yüksek oranlarda yaşadığı “Mavi Bölgeler”e yönelik ilginin arttığı bir dönemde gündeme geldi.



Japonya’daki Okinawa, İtalya’daki Sardinya, Yunanistan’daki Ikaria, Kosta Rika’daki Nicoya ve ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Loma Linda, bu bölgelerin en bilinen örnekleri arasında yer alıyor.



Uzmanlar, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrının aşırı diyetler ya da pahalı takviyelerden çok, sürdürülebilir alışkanlıklarda yattığını belirtiyor. Çoğunlukla bitki bazlı beslenme, günlük hafif egzersiz, güçlü sosyal bağlar, stres yönetimi ve ölçülü beslenme, bu toplulukların ortak özellikleri olarak öne çıkıyor.



Öte yandan Amerikan Yaşlanma Araştırmaları Federasyonu Bilimsel Direktörü Dr. Steven N. Austad, “Göç, kentleşme ve batılılaşma gibi faktörler, bir zamanlar gelişen bir Mavi Bölgeyi ortadan kaldırabilir” uyarısında bulunuyor.



Juan Lopez Garcia’nın hikâyesi ise ileri yaşta dahi fiziksel kapasitenin sanılandan çok daha ileri taşınabileceğini göstererek, yaşlanmaya dair yerleşik kabulleri yeniden tartışmaya açıyor.



Daily Mail’in “Man, 82, with the 'body of a 20-year-old' stuns scientists... they reveal his simple daily routine: 'It holds the clues to healthy aging'” başlıklı haberinden derlenmiştir.