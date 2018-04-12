Yaşına uygun kitaplar her ay kapınıza gelsin!

Kitaplarimgeldi.com bir çocuk kitabı aboneliği sitesi. Abonelerine her ay çocuğun yaşına uygun olarak seçilmiş iyi kitaplar gönderiyorlar. 0 yaştan 4. sınıfa kadar kitap paketleri mevcut. Abone olmak için kitaplarimgeldi.com‘a girip abonelik adımlarını tamamlamak yeterli. Sonrasında hiçbir şey yapmanız gerekmiyor; siz iptal etmediğiniz sürece abonelik otomatik olarak devam ediyor, aylık ücret kredi kartınızdan çekiliyor ve her ay kitaplarınız kapınıza geliyor. Abone olmak kadar iptal etmek de kolay! Herhangi bir süre zorunluluğu yok. Böylece Kitaplarım Geldi anne-babalar için hem çocuk yaşına uygun doğru kitap seçimini hem de düzenli olarak kitap satın almayı kolaylaştırıyor.

Kitaplarimgeldi.com’un kurucusu Özlem Onur Kurtuluş, bu siteyi, kitaplara ve okumaya değer veren, çocuğuna küçük yaşlardan itibaren okuma alışkanlığı kazandırmak isteyen anne-babalar için kurmuş. Kendisi bu fikrin ortaya çıkışını şu sözlerle anlatıyor: “Çevremdeki annelerden kitap seçimi konusunda sık sık duyduğum sorulardan aldığım ilham, çok okuyan iki çocuğumdan gelen tecrübe ve çocuk kitaplarına olan sevgimin birleşiminden bu site doğdu.”

Özlem Hanım, Kitaplarım Geldi paketlerinde yer alan kitapları, tek tek okuyup inceleyerek ve birlikte çalıştığı yayınevlerinin uzmanlarından da fikir alarak büyük bir titizlikle seçiyor. Zaman zaman yazarlarla kitap seçimi ve isme imzalı kitap gibi çalışmalar da yapıyorlar. Örneğin Şubat ayının kitaplarını, sevilen çocuk kitapları yazarı Tülin Kozikoğlu seçmiş ve kendi kitaplarını tek tek isme özel olarak imzalamış.

“Ya evdeki kitaplarla çakışırsa?” sorusuna ise şöyle bir çözüm getirmişler. Her yaş grubu için iki farklı kitap paketi var. En Sevilenler paketinde, seçilen yaş grubuna ait en sevilen kitaplar yer alırken, En Güzel Yeniler paketinde ise o yaş grubunda son bir yıl içinde çıkan kitaplar yer alıyor. Evinde çok kitabı olan abonelerine En Güzel Yeniler paketini öneriyorlar.

