Yasemin Sungur ile Bodrum'da yazı kampı!

Eğitmen, danışman ve yazar Yasemin Sungur 15—21 Ağustos tarihleri arasında yazar Latife Tekin’in kurduğu Bodrum Gümüşlük Akademi’de “Yasemin Sungur ile Kadınca Yaz(ı)” Kampı düzenliyor. 12 kadın katılımcıyla sınırlı olan kampta, yazı atölyesinin yanı sıra, söyleşiler ve sürpriz konuklar da yer alacak.



Eğitmen, danışman ve yazar Yasemin Sungur tarafından 15-21 Ağustos tarihleri arasında Bodum Gümüşlük Akademi’de “Yasemin Sungur ile Kadınca Yaz(ı) Kampı” düzenleniyor. 12 kadın katılımcıyla sınırlı olan “Yaz(ı) Kampı” 7 gün 6 gece 36 saat sürecek.



Yasemin Sungur böyle bir kamp düzenlemesinin nedenlerini şu şekilde açıklıyor: “Yaşamlarımızı, duygularımızı, dertlerimizi, deneyimlerimizi hem anlatalım hem yazalım. Okuyalım, ilham alalım, daha iyi nasıl yazarız, yazmak bizi nasıl iyileştirir, yazmak bize hangi yeni yolları açar farkına varalım. Sevgiyle bir araya gelip, hissedelim ve yazalım.”

Kampın sonunda yazılan denemelerin, öykülerin, yazıların kitap olarak yayınlanacağını belirten Sungur, Yaz(ı) Kampı’nda kadınların kendi hikâyelerini, içlerinden geldikleri gibi yazmalarını amaçladığını vurguluyor. Yazmak isteyen ancak cesaret edemeyen, ya da başlamak için bir destek bekleyenlere çeşitli tekniklerin uygulanacağı, Yazar Latife Tekin’in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan kampta, söyleşi konukları, yazarlar, şairler de olacak ve kamp süresince kitap ve film sohbetleri de düzenlenecek.



Katılmak isteyenler bu kampa neden katılmak istediklerini anlatan bir e-posta yazmaları yeterli. Konu kısmına #KadıncaYazmak yazdıktan sonra, ben@yaseminsungur.com adresine gönderebilirler.

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