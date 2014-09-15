“Yaşayan Zamanlar” resim sergisi görücüye çıkıyor

Galeri BOHEM’de çok özel bir açılış kokteyli ile sanatseverlerle buluşan sanatçı Semra Hasgüleç, “Yaşayan Zamanlar” adlı kişisel sergisinde sanatını bir kez daha sergiliyor. İç yolcuğumuzda, eserleri ile bize eşlik edecek olan sanatçı; “Atölyem Benim Sığınağım” diyor.

“Tek bir çalışma biçimi yok. Rutin Soyut anlatım tarzını benimsediğim resimlerimde yer yer kendi içinde açımlamayı getiren dokular yer almaktadır. Bununla birlikte iç-içe geçmiş renk değerleri çeşitli varyasyonlarla tuval yüzeyine yansımaktadır. Evet, soyut anlatım benim tarzım…” diyen sanatçı Semra Hasgüleç, duygu ve düşüncelerini tuale yansıtıyor, umudu ve mutluluğu renklere yansıtıyor, kimi zaman o renklerin içine yatay, dikey ve diyagonal, bazen de desen tadı veren çizgiler giriyor.

Açılış kokteyli ile başlayacak olan sergi, iş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerin katılımı ile gerçekleşecek. Ziyaretçileri tuvallerin ötesinde olan, Galeri BOHEM'de akan bir renk nehri, “Yaşayan Zamanlar” sergisi, 29 Eylül 2014 tarihine kadar devam edecek.

Sergi açılış kokteyli: 19 Eylül 2014 Cuma günü saat 18:00

Sergi süresi: 19-29 Eylül 2014 tarihleri arası.

Yer: Galeri BOHEM

Adres: Vali Konağı Cad. Polat Apt. No:99 Kat 2 Daire 3 Nişantaşı / İST.

Telefon: 0212 999 44 60