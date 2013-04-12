Yaşayan ilk aile: Crood’lar

Kirk De Micco ile Chris Sanders’ın yönettiği ve Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone ile Catherine Keener’ın seslendirdiği animasyon filmCrood’lar (The Croods), 12 Nisan 2013’de vizyona giriyor.

Yaşadıkları mağara depremde yıkıldıktan sonra, Crood’lar yuvaları olan bu kanyondan taşınmak zorunda kalırlar ve ailenin babası Grug’ın önderliğinde bir yolculuğa çıkarlar. Barınabilecekleri yeni bir yer bulmanın ümidiyle ilerleyen Crood’lar bu yolculuk esnasında daha önce bilinmedikleri esrarengiz bir dünyayla karşılaşırlar. Bu yeni dünyada doğa bambaşkadır.



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