Yaşar Kurt 17 Şubat'ta sahnede!
Yaşar Kurt hikayeli şarkılarıyla İstanbul Live'da!
Türk rock müziğinin en önemli isimlerinden Yaşar Kurt, 17 Şubat 2012 Cuma akşamı İstanbul Live’da şarkılarını seslendirirken aynı zamanda şarkıların hikayelerini de anlatacak.
1994 yılında çıkardığı “Sokak Şarkıları” isimli albümünden bu yana Türk rock müziğinin efsanevi isimleri arasında yer alan Yaşar Kurt, son olarak 2011’in son aylarında “Güneş Kokusu” albümünü müzikseverlerle buluşturdu.
Protest ruhunun aksine, sesinin sakinliğiyle dinleyicilerini etkileyen sanatçı, 17 Şubat 2012 Cuma akşamı İstanbul Live’da vereceği konserde, seslendirdiği şarkıların hikayelerini de dinleyicilerle paylaşarak çok özel bir geceye imza atacak.
İstiklal Caddesi Ağa Camii’nin sokağında bulunan İstanbul Live’da gerçekleşecek konserlerin kapı açılış saati 21:00. Konser biletleri Biletix’ten ve İstanbul Live’dan temin edilebilir.
www.istanbulliveperformance.com
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