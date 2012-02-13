''Yaşamdaki Sis''resim sergisi

Ressam Canan Aydoğan’ın Yaşamdaki Sis” adını taşıyan sergisi, 16- 29 Şubat tarihleri arasında Cemal Reşit Rey Sergi Salonu’nda olacak. Aydoğan’ın resim çalışmaları, sezgisel ve özgür ruhu yansıtıyor.

Sembollerin peşinde koşanlar arasında yer alabilmek için yaşamı ıskalayanların sisler ardında bıraktıklarını fırçalarıyla tuvale yansıtan Aydoğan, eserlerinde yaşama anlamsız tutkuyla bağlanan hırsların çelişkilerini ortaya koyuyor. Trabzon’da doğan Canan Aydoğan, Lüleburgaz Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul’da İktisat ve Pedagoji eğitimini tamamladı. Akbank Sanat Merkezi’nde Organizasyon Yöneticisi olarak görevini sürdüren Aydoğan’ın resim çalışmalarındaki sezgisel ve özgür ruhu, sanatın her alanında gerçekleştirdiği projelere de yansımaktadır.

Karma ve grup olmak üzere birçok sergiye katılan sanatçı daha sonra yapmış olduğu sergilerde özel projelere yer verdi. Bunların arasında; Akbank Bebek Sanat galerisi kişisel resim sergisi (1999), Akbank- Cinnah sanat galerisi kişisel resim sergisi (2001), İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi kişisel resim sergisi (2004), İstanbul Özel Saint Benoit Fransız Lisesi Sanat Galerisi kişisel sergi (2007), yurtiçi ve yurtdışı özel proje sergileri (2007-2011), Caddebostan Kültür Merkezi kişisel resim sergisi (2011) yer almaktadır.

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