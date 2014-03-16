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‘Yaşamak Denen Bu Zahmetli İş’ sahnede!

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‘Yaşamak Denen Bu Zahmetli İş’ sahnede!
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Evlilikle ilgili sorgulamaların yapıldığı çarpıcı bir kara mizah örneği.

Ünlü tiyatro yazarı Hanoch Levin’in kaleme aldığı, Kerem Ayan’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Yaşamak Denen Bu Zahmetli İş’ adlı oyunda Ülkü Duru, Musa Uzunlar, İşdar Gökseven rol alıyor. Bu çarpıcı kara mizah örneği, 18-19-20-21-22-23 Mart’ta Devlet Tiyatrosu İstanbul Küçük Sahne’de!

Konusu

30 yıldır Leviva ile evli olan Yona, bir gece karısını terk etmeye yeltenir. Buna sebep olan sıkıntı ve bıkkınlık, onların özelinden, belki de yüzyıllardır kanayan bir yara olan “evlilik” ve yaşam üzerine yapılan bir sorgulamaya dönüşüverir. Kim için yapılır evlilik? Kadın ve erkek evlendikten sonra bir adanmışlıkla yaşamak zorunda mıdır? Bağlılık, gerekli ve olumlu bir etki midir, yoksa muhatabını sardıkça boğan bir canavar mı? Hep hayatı ıskalamaya mahkum muyuz? Yaşamak Denen Bu Zahmetli İş, tüm bu sorgulamaların odağında duran çarpıcı bir kara mizah örneği.

Yer: Devlet Tiyatrosu Küçük Sahne

Adres: İstiklal Caddesi Atlas Pasajı No: 131 Beyoğlu / İST.

Telefon: 0212 244 52 56

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