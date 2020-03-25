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Haber Giriş: 25.03.2020 - 15:38,Son Güncelleme:/

Arkadaşını ne kadar iyi tanıdığını göstermenin şimdi tam zamanı…

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Arkadaşını ne kadar iyi tanıdığını göstermenin şimdi tam zamanı…
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Koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde vakit geçirdiğimiz, mecbur kalmadıkça evden deyim yerindeyse burnumuzu bile çıkarmadığımız şu günlerde acaba kim evde nasıl vakit geçiriyor. Teste katılın ve kendi cevaplarınızı belirleyin. Sonunda oluşacak linki arkadaşlarınız ile paylaşın ve sizin yanıtlarınızı tahmin etmeye çalışsınlar. Bakalım sizi en iyi tanıyan arkadaşınız hangisi?

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