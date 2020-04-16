Zülfü Livaneli - Yiğidim aslanım akor ve gitar ritim
Gitarda akor en çok merak edilen konulardan biri ve akorlar da müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Zülfü Livaneli'in sevilen şarkısı Yiğidim Aslanım'ın nota, ritim ve akorları karşınızda.
Em B7
Su silanin ufak tefek yollari
Am Em F# B7 Em
Agridan sizidan tutmaz ellerim
Em F# Em Am B7
Tepeden tirna-ga sehit gülleri
Am Em F# B7 Em
Yigidim arslanim burda yatiyor
Em B7
Bugün efkârliyim açmasin güller
Am Em F# B7 Em
Yigidimden kara haber verdiler
Em F# Em Am B7
Demirden dösen-mis tastan sedirler
Am Em F# B7 Em
Yigidim arslanim burda yatiyor
Em B7
Ne bir haram yedi ne cana kiydi
Am Em F# B7 Em
Ekmek kadar temiz su gibi aydin
Em F# Em Am B7
Hiç kimse bilme-den hükümler giydi
Am Em F# B7 Em
Yigidim arslanim burda yatiyor
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