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Haber Giriş: 16.04.2020 - 17:52,Son Güncelleme:

Zülfü Livaneli - Yiğidim aslanım akor ve gitar ritim

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Zülfü Livaneli - Yiğidim aslanım akor ve gitar ritim
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Gitarda akor en çok merak edilen konulardan biri ve akorlar da müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Zülfü Livaneli'in sevilen şarkısı Yiğidim Aslanım'ın nota, ritim ve akorları karşınızda.

Em                      B7
Su silanin ufak tefek yollari

Am          Em F#     B7  Em
Agridan sizidan tutmaz ellerim

Em       F#  Em Am        B7
Tepeden tirna-ga sehit gülleri

Am        Em   F#   B7   Em
Yigidim arslanim burda yatiyor

Em                      B7
Bugün efkârliyim açmasin güller

Am        Em  F#    B7    Em
Yigidimden kara haber verdiler

Em       F#   Em  Am        B7
Demirden dösen-mis tastan sedirler

Am        Em   F#   B7   Em
Yigidim arslanim burda yatiyor

Em                        B7
Ne bir haram yedi ne cana kiydi
Am         Em   F#    B7   Em
Ekmek kadar temiz su gibi aydin
Em          F# Em Am         B7
Hiç kimse bilme-den hükümler giydi
Am         Em  F#   B7   Em
Yigidim arslanim burda yatiyor

 

 

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