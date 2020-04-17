Yıldız Tilbe - Vursalar Ölemem akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konulardan biri ve akorlar da müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Yıldız Tilbe'nin sevilen şarkısı Vursalar Ölemem'in nota, ritim ve akorları karşınızda.
Em G Em
Kar hazır inmeye saçlarıma
C G Em
Beklemedim ki beklemedim
Em G Em
Geçsin ömrümün yaz baharı
C G Em
İstemedim ki istemedim
Em Dm Em
Gençliğimin gül bahçesinde
A Dm
Aldı telaş beni ellerine
E F Dm
Sen bırakma beni, kalbimin gerçeği
Am F
Düştüm aşkının ayağına
E F Dm E
Durma durmaz geceler, durma durmaz çileler
E F E Dm E
Durma dursun yüreğim, sana binlerce kez öleceğim
Am Em
Bozulur yasaklar kurallar
C F G Am Dm G
Sevişmek bağışlanmaz affetme beni
Em F
İçimde korku heyecan
Am F Dm Em
Aşkınla başım dönerken vursalar ölemem
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