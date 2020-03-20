Ütü tabanı temizliği nasıl yapılır?

Bir evin en önemli eşyalarından biri olan ütünün tabanı zamanla lekelenebilir. Bazen ütü yaparken kıyafetlerimize yapışmakla birlikte kumaşına da zarar verir. Bu durumda ütü tabanı nasıl temizlenmeli? Kullanabileceğimiz yöntemler nelerdir?

İlk olarak ütünüzün kullanma talimatlarını okuyarak gerekli güvenlik önlemlerini alın.

Daha sonra ütünüzü yüksek ısıda çalıştırın. Böylece tabandaki leke tabakası yumuşayacaktır. Yeteri kadar yumuşadıktan sonra ütünüzü kapatın ve fişini çekin. Ardından fazla soğumadan bir bez ile tabandaki lekeleri temizleyebilirsiniz.

Beyaz sirke ve karbonat kullanarak da ütünüzün tabanını temizleyebilirsiniz. Bunun için bir bezin üzerin bir miktar karbonat ve beyaz sirke dökün. Isınan ütüyü de bu bezin üzerinde gezdirin.

Son olarak renksiz diş macununu, soğuk ütü tabanına sürün. Yumuşak bir şekilde ovalayın ve delikli kısımlarında macun kalmamasına özen gösterin. Bunun için kulak çubuğu ile ütünün delikli kısımlarını temizleyebilirsiniz. Ardından ıslak bir bezle de tabanı güzelce silin.



