Son Güncelleme:
Ufuk Beydemir - Ay Tenli Kadın akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Ufuk Beydemir'in sevilen şarkısı Ay Tenli Kadın'ın nota, ritim ve akorları karşınızda.
C EmSenin derinlerinde bir yerde buldumF EmSımsıkı sarılacak, karışacak köklerimiC EmGörmek, beraber olmak seninleFÇok güzel belki amaEmDüşlemek bambaşkaC EmTenin almış beyazlığını aydanFSaçlarının rengi gecedenEmBundan geceye sevdamC EmSen örterken benimle kalbiniFAl aklım gibi hissimiEmAl çünkü özlüyorum
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle