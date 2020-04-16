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Haber Giriş: 16.04.2020 - 11:36,Son Güncelleme:

Ufuk Beydemir - Ay Tenli Kadın akor ve gitar ritimleri

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Ufuk Beydemir - Ay Tenli Kadın akor ve gitar ritimleri
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Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Ufuk Beydemir'in sevilen şarkısı Ay Tenli Kadın'ın nota, ritim ve akorları karşınızda.

C                             EmSenin derinlerinde bir yerde buldumF                    EmSımsıkı sarılacak, karışacak köklerimiC                    EmGörmek, beraber olmak seninleFÇok güzel belki amaEmDüşlemek bambaşkaC                      EmTenin almış beyazlığını aydanFSaçlarının rengi gecedenEmBundan geceye sevdamC                 EmSen örterken benimle kalbiniFAl aklım gibi hissimiEmAl çünkü özlüyorum
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