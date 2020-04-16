Ufuk Beydemir - Ay Tenli Kadın akor ve gitar ritimleri

C EmSenin derinlerinde bir yerde buldumF EmSımsıkı sarılacak, karışacak köklerimiC EmGörmek, beraber olmak seninleFÇok güzel belki amaEmDüşlemek bambaşkaC EmTenin almış beyazlığını aydanFSaçlarının rengi gecedenEmBundan geceye sevdamC EmSen örterken benimle kalbiniFAl aklım gibi hissimiEmAl çünkü özlüyorum