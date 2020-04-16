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Haber Giriş: 16.04.2020 - 17:09,Son Güncelleme:

Tuna Kiremitçi - Birden Geldin Aklıma (ft. Sena Şener) - Akor ve gitar ritimleri

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Tuna Kiremitçi - Birden Geldin Aklıma (ft. Sena Şener) - Akor ve gitar ritimleri
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Gitarda akor en çok merak edilen konulardan biri ve akorlar da müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Tuna Kiremitçi'nin Sena Şener ile birlikte seslendirdiği Birden Geldin Aklıma'nın nota, ritim ve akorları karşınızda.

F                       Am                    Dm

Sen yağmuru çok seven küçücük şey

F                     Am                   Dm

Ben kendine geç kalan bir kadın

          F                     Am                   Dm

Beni sevmesen de, görmesen de hayat sürerdi yine

F                     Am                   Dm

Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar

          F                     Am                   Dm

Beni seçmesen de, yok desen de ateş yanardı yine

F                     Am                   Dm

Ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar

 

                             Bb           C           Dm

Birden geldin aklıma yakıverdin ışıkları

                            Bb           C            Dm

Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan

 

F                        Am                    Dm

Sen kalbime denk gelen küçücük şey

F                    Am                   Dm

Ben kendini aşk sanan bir adam

          F                     Am                   Dm

Beni sevmesen de, görmesen de hayat sürerdi yine

F                       Am                    Dm

Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar

          F                     Am                   Dm

Beni seçmesen de, yok desen de güneş doğardı yine

F                     Am                   Dm

Ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar

 

 
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