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Haber Giriş: 21.04.2020 - 18:35,Son Güncelleme:

Teoman - İstanbul'da Sonbahar akor ve gitar ritimleri

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Teoman - İstanbul'da Sonbahar akor ve gitar ritimleri
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Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Teoman'ın sevilen şarkısı İstanbul'da Sonbahar'ın nota, ritim ve akorları karşınızda.

                       Am                          Dm
Mevsim rüzgarları, ne zaman eserse
                           Am                            G                              Am
O zaman hatırlarım, çocukluk rüyalarım, şeytan uçurtmalarım
                     Am                    Dm
Öper beni annem, yanaklarımdan
                       Am                       G                             Am Em C
Güzel bir rüyada, sanki sevdiklerim, hayattalarken hala

Dm                    Am                      Dm                      Am
Akşama doğru, azalırsa yağmur, kız kulesi ve adalar
Dm                     Am                    F                           Am
Ah burda olsan, çok güzel hala, İstanbul'da, sonbahar

Am Dm Am Dm Am

                                Am                          Dm
Her zaman kolay değil sevmeden sevişmek
                           Am                         G                                 Am
Tanımak bir vücudu yavaşça öğrenmek, alışmak ve kaybetmek
                             Am                            Dm
İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış
                   Am                   G                      Am Em C
Biraz kilo almış, ağlamış yine, rimelleri akıyor

x3
Dm                    Am                      Dm                      Am
Akşama doğru, azalırsa yağmur, kız kulesi ve adalar
Dm                      Am                  F                            Am C
Ah burda olsan, çok güzel hala, İstanbul'da, sonbahar

Am Dm Am Dm Am

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