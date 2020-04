Teoman - İstanbul'da Sonbahar akor ve gitar ritimleri

Am Dm

Mevsim rüzgarları, ne zaman eserse

Am G Am

O zaman hatırlarım, çocukluk rüyalarım, şeytan uçurtmalarım

Am Dm

Öper beni annem, yanaklarımdan

Am G Am Em C

Güzel bir rüyada, sanki sevdiklerim, hayattalarken hala

Dm Am Dm Am

Akşama doğru, azalırsa yağmur, kız kulesi ve adalar

Dm Am F Am

Ah burda olsan, çok güzel hala, İstanbul'da, sonbahar

Am Dm Am Dm Am

Am Dm

Her zaman kolay değil sevmeden sevişmek

Am G Am

Tanımak bir vücudu yavaşça öğrenmek, alışmak ve kaybetmek

Am Dm

İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış

Am G Am Em C

Biraz kilo almış, ağlamış yine, rimelleri akıyor

x3

Dm Am Dm Am

Akşama doğru, azalırsa yağmur, kız kulesi ve adalar

Dm Am F Am C

Ah burda olsan, çok güzel hala, İstanbul'da, sonbahar

Am Dm Am Dm Am