Sezen Aksu - Vazgeçtim akor ve gitar ritimleri

Cm Gm Cm Ab Bb

Vazgeçtim gözlerinden

Bb Cm Bb Gm

Vazgeçtim sözlerinden

Fm B Bb Gm

Bir ah de yeter

Cm Gm Cm Ab Bb

Sessizce kimsesizce

Bb Cm Bb Gm

Gönderdim dudaklarımı

Fm B Bb Gm

Öpme al yeter

Eb Fm Bb Gm

Hiç tanımaz tenim ellerini

Cm Fm Gm Cm

Bilmez yüreğim bilmez yüreğini

Eb Fm Bb Gm

Ah bu koku bu ten bu dokunuş

Cm Fm Gm Ab

Ah bu delilik sarsar bedenimi

Fm Eb Dm Cm B Bb Gm

Yok olmak anıdır şimdi