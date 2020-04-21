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Haber Giriş: 21.04.2020 - 18:13,Son Güncelleme:

Sezen Aksu - Vazgeçtim akor ve gitar ritimleri

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Sezen Aksu - Vazgeçtim akor ve gitar ritimleri
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Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Sezen Aksu'nun sevilen şarkısı Vazgeçtim'in nota, ritim ve akorları karşınızda.

Cm  Gm Cm Ab    Bb
Vazgeçtim   gözlerinden
Bb  Cm Bb  Gm
Vazgeçtim   sözlerinden
Fm  B Bb    Gm
Bir ah de yeter

Cm  Gm Cm Ab Bb
Sessizce        kimsesizce
Bb  Cm Bb   Gm
Gönderdim dudaklarımı
Fm B  Bb   Gm
Öpme al yeter

Eb         Fm     Bb       Gm
Hiç tanımaz tenim ellerini
     Cm        Fm       Gm       Cm
Bilmez yüreğim bilmez yüreğini
Eb        Fm        Bb            Gm
Ah bu koku bu ten bu dokunuş
       Cm    Fm     Gm        Ab
Ah bu delilik sarsar bedenimi
Fm  Eb Dm Cm B Bb Gm
Yok olmak  anıdır şimdi

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