Sevim Deran - Hatırla Sevgili akor ve gitar ritimleri

Dm A

Hatırla sevgili o mesut geceyi

Gm A Dm

Çamların altında verdiğin buseyi

A Dm Gm Dm

Beni mecnun ettin sen de olasın

Gm Dm A Dm

Aşkını inkar edersen Allah’tan bulasın

Dm A

Bana sen öğrettin aşkı sevdayı

Gm A Dm

Ne çabuk unuttun beni sen hercai