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GeriNasıl Yapılır? Şekersiz, tarçınlı ve zencefilli yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır?
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Nasıl Yapılır?
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 27.12.2019 - 12:25,Son Güncelleme:/

Şekersiz, tarçınlı ve zencefilli yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır?

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Şekersiz, tarçınlı ve zencefilli yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır?
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Yılbaşı ruhuna yakışan tarçınlı ve zencefilli kurabiyeler yapmaya ne dersiniz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Korkmaz, formuna dikkat edenler için bu şekersiz yeni yıl kurabiyelerinin tarifini verdi.

Yılbaşı kurabiyesi için malzemeler

- 1 adet yumurta
- 1 çay bardağı süt
- 2 yemek kaşığı şekersiz keçiboynuzu özü
- 2 yemek kaşığı bal
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı zencefil
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 paket kabartma tozu
- Alabildiği kadar tam buğday unu

Yapılışı

Yumurta çırpılır ve içine süt ilave edilir. Un hariç tüm malzemeler sırasıyla ilave edilir. Un, ele yapışmayacak kıvama gelene kadar eklenir. Elde edilen hamur, merdane ile ince bir şekilde açılır ve kurabiye kalıpları ile şekil verilir. Yağlı kâğıt serilmiş olan fırın tepsisinde, 160 derecede 15 dakika pişirilir.

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