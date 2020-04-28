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Haber Giriş: 28.04.2020 - 17:11,Son Güncelleme:

Pinhani - Beni Sen İnandır akor ve gitar ritimleri

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Pinhani - Beni Sen İnandır akor ve gitar ritimleri
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Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Pinhani'nin sevilen şarkısı Beni Sen İnandır'ın nota, ritim ve akorları karşınızda!

Cm  Gm  Cm  Gm  G#  D#  Gm  Cm

Cm                   Gm
Çizdim kendi aklımca hayatın resmini
Cm                            Gm                               G#
Bir şey bilmezdim aslında karıştırdım tüm renkleri
                D#       D# A#
Hata yaptım tabi

Cm                     Gm
Herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini
Cm                         Gm                     G#
Bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri
                   D#          D# A#
Bazen memnun gibi

Fm                     Cm                            A#
Artık çok uzaklaştım en çokta kendimden
A#
Evden, senden, göçmen kuşlar gibi
Fm                          Cm                      A#
Çok geç kaldığım halde solmuş resimlerde
A#
Kaç yıl, geçmiş, hala güzel durur

Fm                       Cm                              A#
Küçükken çok inanmıştım eğer çok istersen
A#
Her şey, mümkün, inanmak zor değil
Fm                       Cm                             A#
Hikayem senle başlardı senle devam etsin
A#                  Cm
Beni, sen inandır

False
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