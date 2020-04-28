Pinhani - Beni Sen İnandır akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Pinhani'nin sevilen şarkısı Beni Sen İnandır'ın nota, ritim ve akorları karşınızda!
Cm Gm Cm Gm G# D# Gm Cm
Cm Gm
Çizdim kendi aklımca hayatın resmini
Cm Gm G#
Bir şey bilmezdim aslında karıştırdım tüm renkleri
D# D# A#
Hata yaptım tabi
Cm Gm
Herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini
Cm Gm G#
Bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri
D# D# A#
Bazen memnun gibi
Fm Cm A#
Artık çok uzaklaştım en çokta kendimden
A#
Evden, senden, göçmen kuşlar gibi
Fm Cm A#
Çok geç kaldığım halde solmuş resimlerde
A#
Kaç yıl, geçmiş, hala güzel durur
Fm Cm A#
Küçükken çok inanmıştım eğer çok istersen
A#
Her şey, mümkün, inanmak zor değil
Fm Cm A#
Hikayem senle başlardı senle devam etsin
A# Cm
Beni, sen inandır
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