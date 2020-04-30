Onur Can Özcan - Yaramızda Kalsın akor ve gitar ritimleri

Bm

İki yalnız bir doğru edebilirdik

A

Şimdi farklı şiirlerde yaşar gibiyiz

Em Bm

Ben Mecnun, sen Şirin, tesadüf değil

G F# Bm G A Bm

Biz bize kurulmuş tuzak gibiyiz

G Bm

Söz ettim mavilere, içimdeki yaralardan

G Em

Gökteki yağdı yine, yerdekinde yakamoz var

Bm A G

Bu bir soygundur der gibi bakan

F#m G

Gözlerinden artık gider gibiyim

Em Bm

Gözlerinden artık gider gibiyim

Bm

Bahsetme kimselere, yaramızda kalsın

F#m A

Sığmadık şehirlere, şiirlere taştık

G Bm A

Unutmadım yine, bir büyüklük bende kaldı

G F#m G Bm

Ah kadehler kırıldılar sana bu gece