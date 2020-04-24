Onur Can Özcan - Hırka akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Onur Can Özcan'ın sevilen şarkısı Hırka'nın nota, ritim ve akorları karşınızda!
G#m E
Sen dağıttın bak, ben topluyorum beni
C#m D#7
Madem anlat biraz, yolunda mı her şey senin gibi
E G#m
Benim değil, olmuyor o söylediğin
C#m D#7
Hoşça kal demek kolay, güle güle giden için
G#m F# E
Başımda bir bela, bu aralar ne dinlesem
F# G#m F# C#m
Ne çalınsa aklıma, hepsinde mevzu sen
C#m
Dillerinden hiç düşmedin.
G#m F# E
Bu şarkılar seni tanır gibiler, seni tanır gibiler
E F# G#m C#m
Ansızın, bir hoşça kal kurşununa
G#m F# E
Sarılıp veda ettim bütün sokaklarına
F# E
Onunla geçinemedim, kokunla baş edemedim
F# G#m
Hırkan ömrüme asılı hala
C#m
Bir hoşça kal kurşununa
E
Sarılıp veda ettim bütün sokaklarına
F# E
Onunla geçinemedim, kokunla baş edemedim
F# G#m
Hırkan ömrüme asılı hala
G#m F# E C#m D#m E C#m E G#m
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