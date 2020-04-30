MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Nasıl Yapılır? Haberleri Ogün Sanlısoy - Saydım akor ve gitar ritimleri
GeriNasıl Yapılır? Ogün Sanlısoy - Saydım akor ve gitar ritimleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Nasıl Yapılır?
Haber Giriş: 30.04.2020 - 15:38,Son Güncelleme:

Ogün Sanlısoy - Saydım akor ve gitar ritimleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ogün Sanlısoy - Saydım akor ve gitar ritimleri
Abone Olgoogle-news

Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Ogün Sanlısoy'nın sevilen şarkısı Saydım'ın nota, ritim ve akorları karşınızda!

F#m E F#m E F#m E Bm

F#m                E
Geceler boyu sesine uyandım
F#m             E
Sen sandım ellere uzandım
F#m            E                          Bm
Sana değil kendime kızardım ben, sen giderken

F#m                   E
Aramadım ama elim gitti telefona
F#m                   E
Soramadım ama kalbim yine yanyana
F#m               E                  Bm
Saramadım o belinden bir daha, sen giderken

F#m       E                    F#m     E
Saydım kaç gün oldu, saydım kaç gece doldu
F#m       E                   Bm
Saydım her gün aynı, dön, dön istersen

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle