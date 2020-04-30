Ogün Sanlısoy - Saydım akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Ogün Sanlısoy'nın sevilen şarkısı Saydım'ın nota, ritim ve akorları karşınızda!
F#m E F#m E F#m E Bm
F#m E
Geceler boyu sesine uyandım
F#m E
Sen sandım ellere uzandım
F#m E Bm
Sana değil kendime kızardım ben, sen giderken
F#m E
Aramadım ama elim gitti telefona
F#m E
Soramadım ama kalbim yine yanyana
F#m E Bm
Saramadım o belinden bir daha, sen giderken
F#m E F#m E
Saydım kaç gün oldu, saydım kaç gece doldu
F#m E Bm
Saydım her gün aynı, dön, dön istersen
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