Ogün Sanlısoy - Saydım akor ve gitar ritimleri

F#m E F#m E F#m E Bm

F#m E

Geceler boyu sesine uyandım

F#m E

Sen sandım ellere uzandım

F#m E Bm

Sana değil kendime kızardım ben, sen giderken

F#m E

Aramadım ama elim gitti telefona

F#m E

Soramadım ama kalbim yine yanyana

F#m E Bm

Saramadım o belinden bir daha, sen giderken



F#m E F#m E

Saydım kaç gün oldu, saydım kaç gece doldu

F#m E Bm

Saydım her gün aynı, dön, dön istersen