Nilüfer - Caddelerde Rüzgar akor ve gitar ritimleri

Bm

Caddelerde rüzgar aklımda aşk var

F#

Gece yarısında eski yağmurlar

Bm

Şarkı söylüyorlar sessiz usulca

F# Bm

Özlediğim şimdi çok uzaklarda

Bm

Deli dolu günler hayat güzeldi

F#

Kahkahalarıyla günler geçerdi

Bm

Ellerim uzanmaz dokunamam ki

F# Bm

Özlediğim şimdi çok uzaklarda

Em

O da özlüyormuş benim bir tanem

Bm

Çok üşüyormuş ben olmayınca

F# Bm

Öyle yazıyor son mektubunda