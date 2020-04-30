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Haber Giriş: 30.04.2020 - 16:55,Son Güncelleme:

MFÖ - Ah Bu Ben akor ve gitar ritimleri

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MFÖ - Ah Bu Ben akor ve gitar ritimleri
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Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? MFÖ'nün sevilen şarkısı Ah Bu Ben'in nota, ritim ve akorları karşınızda!

x2
C  Am  Em

C               Am             Em
Zor olsa da galiba dönüyorum sana
C                  Am                Em
Gel dersen hemen çağırmazsan geçerken
D
Yerle gök arasında bir yerde
G            D                 C                Am
Sen beni tanımazsın severim de söylemem
G              D                 C               G
Sen beni uzak sanırsın bilirim söz dinlemem

C                D          G                 Em
Ah bu ben kendimi nerelere koşsam
C                     D              G
Saklansam bi yerlerde gizlice ağlasam
C                D          G         D      Em   D
Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam
C               D           B                 Em
Çekilsem sahillere hayaller mi kursam

C  Am  Em

C               Am              Em
Zor olsa da galiba dönüyorum sana
C                  Am                Em
Gel dersen hemen çağırmazsan geçerken
D
Yerle gök arasında bir yerde
G            D                 C                Am
Sen beni tanımazsın severim de söylemem
G              D                 C               G
Sen beni uzak sanırsın bilirim söz dinlemem

C                D          G         D   Em  D
Ah bu ben kendimi nerelere koşsam
C                     D              G
Saklansam bi yerlerde gizlice ağlasam
C                D          G        D      Em   D
Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam
C                  D        B                     C  D
Çekilsem sahillere hayaller mi kursam

G         D     Em  D C D G
Nerelere koşsam,         gizlice ağlasam
C D G          D        Em D C D B                 Em
        Nerelerde bulsam ,          hayaller mi kursam

C                D          G         D   Em  D
Ah bu ben kendimi nerelere koşsam
C                     D              G
Saklansam bi yerlerde gizlice ağlasam
C                D          G        D      Em   D
Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam
C                  D        B                      Em
Çekilsem sahillere hayaller mi kursam

False
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