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Haber Giriş: 28.04.2020 - 17:20,Son Güncelleme:

Manuş Baba - Bu Havada Gidilmez akor ve gitar ritimleri

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Manuş Baba - Bu Havada Gidilmez akor ve gitar ritimleri
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Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Manuş Baba'nın sevilen şarkısı Bu Havada Gidilmez'in nota, ritim ve akorları karşınızda!

Bbm Fm Eb Db Cm
Fm Bbm Fm Eb Db Cm Fm

x2
Bbm             Fm
Beni bırakıp gitme bir yere
Eb                              Db      Cm           Fm
Gidersen unutursun, dilerim böyle olmaz

Bbm                          Fm
Bu havada gidilmez, güneşli günde gidilmez
C                        Fm      Ab
Aslında hiç gidilmez, gidilmez
Bbm                          Fm
Bu havada gidilmez, güneşli günde gidilmez
C                       Fm
Aslında hiç gidilmez

Bbm                    Fm                         Eb
Son günüme kadar, kalp durana kadar
       Cm              Fm                Bbm
Aşk mezara kadar, sakın ha gitme
Bbm                    Fm                         Eb
Son günüme kadar, kalp durana kadar
Cm                     Fm
Aşk mezara kadar

Bbm Fm Eb Db Cm
Fm Bbm Fm Eb Db Cm Fm

x2
Bbm               Fm
Beni unutma, unutama inşallah
Eb                                  Db        Cm      Fm
Unutursan kahrolurum, dilerim öyle olmaz

Bbm                            Fm
Bu baharda gidilmez, yağmurlarda gidilmez
C                       Fm       Ab
Aslında hiç gidilmez, gidilmez
Bbm                            Fm
Bu baharda gidilmez, yağmurlarda gidilmez
C                       Fm
Aslında hiç gidilmez

 

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