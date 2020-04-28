Manuş Baba - Bu Havada Gidilmez akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Manuş Baba'nın sevilen şarkısı Bu Havada Gidilmez'in nota, ritim ve akorları karşınızda!
Bbm Fm Eb Db Cm
Fm Bbm Fm Eb Db Cm Fm
x2
Bbm Fm
Beni bırakıp gitme bir yere
Eb Db Cm Fm
Gidersen unutursun, dilerim böyle olmaz
Bbm Fm
Bu havada gidilmez, güneşli günde gidilmez
C Fm Ab
Aslında hiç gidilmez, gidilmez
Bbm Fm
Bu havada gidilmez, güneşli günde gidilmez
C Fm
Aslında hiç gidilmez
Bbm Fm Eb
Son günüme kadar, kalp durana kadar
Cm Fm Bbm
Aşk mezara kadar, sakın ha gitme
Bbm Fm Eb
Son günüme kadar, kalp durana kadar
Cm Fm
Aşk mezara kadar
Bbm Fm Eb Db Cm
Fm Bbm Fm Eb Db Cm Fm
x2
Bbm Fm
Beni unutma, unutama inşallah
Eb Db Cm Fm
Unutursan kahrolurum, dilerim öyle olmaz
Bbm Fm
Bu baharda gidilmez, yağmurlarda gidilmez
C Fm Ab
Aslında hiç gidilmez, gidilmez
Bbm Fm
Bu baharda gidilmez, yağmurlarda gidilmez
C Fm
Aslında hiç gidilmez
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