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Haber Giriş: 30.04.2020 - 15:17,Son Güncelleme:

Manga - Cevapsız Sorular akor ve gitar ritimleri

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Manga - Cevapsız Sorular akor ve gitar ritimleri
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Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Manga'nın sevilen şarkısı Cevapsız Sorular'ın nota, ritim ve akorları karşınızda!

C#m
Birden Ay Işığını Kesti

Birde Sen Çok Değiştin
                 A
Yaşananlar Hiç Yaşanmamış Gibi

Söylenenler Hiç Söylenmemiş Gibi

C#m
Birde Sen Karşıma Geçtin

Başka Biri Var Biri Var Dedin
           A
İnanamadım Bittiğine İnanamadım Gittiğineeee
Nakarat
F#m A

Ne Sen Baktın
              C#m
Ardına Ne Ben
              B                   A
Hep Ayrı Yollarda Yürüdük
                     B             F#m
Sustu Bu Gece Karardı Yine Ay
              G#                         A
Kaldı Geriye Cevapsız Sorular
                  B                          F#m
Uyandığın Da Onu İlk Kim Görecek
                   G#                C#m
Bıraktığın Düşü Kim Büyütecek

C#m
Her sabah kaybolup giden
                                 A
Bir rüya gibi oldun artık gecelerimi bekleyen;

Gündüzlerimi zehir eden..

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