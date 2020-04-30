Manga - Cevapsız Sorular akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Manga'nın sevilen şarkısı Cevapsız Sorular'ın nota, ritim ve akorları karşınızda!
C#m
Birden Ay Işığını Kesti
Birde Sen Çok Değiştin
A
Yaşananlar Hiç Yaşanmamış Gibi
Söylenenler Hiç Söylenmemiş Gibi
C#m
Birde Sen Karşıma Geçtin
Başka Biri Var Biri Var Dedin
A
İnanamadım Bittiğine İnanamadım Gittiğineeee
Nakarat
F#m A
Ne Sen Baktın
C#m
Ardına Ne Ben
B A
Hep Ayrı Yollarda Yürüdük
B F#m
Sustu Bu Gece Karardı Yine Ay
G# A
Kaldı Geriye Cevapsız Sorular
B F#m
Uyandığın Da Onu İlk Kim Görecek
G# C#m
Bıraktığın Düşü Kim Büyütecek
C#m
Her sabah kaybolup giden
A
Bir rüya gibi oldun artık gecelerimi bekleyen;
Gündüzlerimi zehir eden..
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