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NasÄ±l YapÄ±lÄ±r?
Haber GiriÅŸ: 27.04.2020 - 17:01,Son GÃ¼ncelleme:

Kenan DoÄŸulu - TutamÄ±yorum ZamanÄ± akor ve gitar ritimleri

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Kenan DoÄŸulu - TutamÄ±yorum ZamanÄ± akor ve gitar ritimleri
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Gitarda akor en Ã§ok merak edilen konularÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor, akorlar mÃ¼zikseverler tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Siz de beÄŸendiÄŸiniz bir parÃ§anÄ±n akorlarÄ±nÄ± mÄ± arÄ±yorsunuz? Kenan DoÄŸulu'nun sevilen ÅŸarkÄ±sÄ± TutamÄ±yorum ZamanÄ±'nÄ±n nota, ritim ve akorlarÄ± karÅŸÄ±nÄ±zda!

Am Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  G Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â Am
Ä°nadÄ±naÂ yenilmeden,Â aÅŸÄ±kÂ olmadanÂ gel
Am Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â A Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  DmÂ 
BuÂ gidiÅŸinÂ sonuÂ kÃ¶tÃ¼,Â kalbiÂ kaybetmeÂ gel
Â DmÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â AmÂ 
SiyahÄ±nÄ±Â bÄ±rakÂ daÂ gelÂ derdiÂ silÂ yeter
DmÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â Am Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â Â 
AÅŸkaÂ zulmedipÂ kÃ¼smeÂ senÂ yeter
Â  Â Â EÂ 
ÅžafaÄŸÄ±mÂ kararÄ±rÂ daralÄ±rÂ geceler

Â  Â  Â  Â  Â  Â Am Â Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â G Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â Am
YerineÂ hiÃ§Â beniÂ koyupÂ sarhoÅŸÂ oldunÂ muÂ sen?
Am Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â AÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â DmÂ 
KaderineÂ boyunÂ eÄŸipÂ dÃ¼neÂ kÃ¼stÃ¼nÂ mÃ¼Â sen?
Â DmÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â Â AmÂ 
YÃ¼reÄŸineÂ cayÄ±rÂ cayÄ±rÂ korÂ Ã§ileÂ saÃ§Ä±p
Â Dm Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â Am Â  Â  Â  Â  Â  Â 
GÃ¶zÂ gÃ¶reÂ gÃ¶reÂ korkuÂ saklayÄ±p
Â EÂ 
BoÄŸazÄ±naÂ gÃ¶mÃ¼lÃ¼pÂ sustunÂ muÂ hiÃ§?

Am Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Dm Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 
KalÂ gittiÄŸinÂ yerdeÂ mutluÂ ol
Â  Â  Â  Â  Â  ÂE Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Am Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 
YaÂ daÂ gel,Â kalbimdeÂ tahtaÂ sahipÂ ol
Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â Dm Â  Â  Â Â 
SeninÂ gÃ¼lenÂ yÃ¼zÃ¼neÂ kurbanÂ buÂ serseriÂ kalbim
Â  Â  Â  Â  Â  ÂEÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â Am Â  Â  Â  Â  Â Â 
AmaÂ kararÂ verÂ tutamÄ±yorumÂ zamanÄ±

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