Kargo - Yıldızların Altında akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Kargo'nun sevilen şarkısı Yıldızların Altında'nın nota, ritim ve akorları karşınızda!
Gm Eb D Gm F Eb
Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında
Eb Cm D Gm
Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında
Gm Eb D Gm F Eb
Mavi nurdan bir ırmak gölgede bir salıncak
Eb Cm D Gm
Bir de ikimiz kalsak yıldızların altında
Gm F Cm Bb
Yanmam gönlüm yansa da ecel beni alsa da
Eb Bb D Gm
Gözlerim kapansa da yıldızların altında
Gm F Cm Bb
Yanmam gönlüm yansa da ecel beni alsa da
Eb Bb D Gm
Gözlerim kapansa da yıldızların altında
Eb Bb D Gm
Gözlerim kapansa da yıldızların altında
Gm Eb D
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