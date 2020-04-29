Kargo - Yıldızların Altında akor ve gitar ritimleri

Gm Eb D Gm F Eb

Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında

Eb Cm D Gm

Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında

Gm Eb D Gm F Eb

Mavi nurdan bir ırmak gölgede bir salıncak

Eb Cm D Gm

Bir de ikimiz kalsak yıldızların altında

Gm F Cm Bb

Yanmam gönlüm yansa da ecel beni alsa da

Eb Bb D Gm

Gözlerim kapansa da yıldızların altında

Gm F Cm Bb

Yanmam gönlüm yansa da ecel beni alsa da

Eb Bb D Gm

Gözlerim kapansa da yıldızların altında

Eb Bb D Gm

Gözlerim kapansa da yıldızların altında



Gm Eb D