Kalorifer petekleri nasıl temizlenir?
Isınmayı kolay hale getiren kalorifer petekleri kirlendikleri zaman yeteri kadar ısı veremeyebiliyor. Bu sorunla karşılaşmamak için düzenli olarak kalorifer temizliği yapmak önemli.
Kalorifer peteklerini temizlerken dışardan yardım alabileceğiniz gibi evde kendiniz de bu temizliği yapabilirsiniz. İşte adım adım kalorifer peteği temizliği…
- Öncelikle kaloriferlerinizi kapatın.
- Ardından elektrikli süpürge yardımıyla kaloriferin arasındaki ve arkasındaki tozları temizleyin.
- Kaloriferin altına eski bir havlu serin.
- Peteklerin arasına rahat girebilecek bir sopaya bez sarın ve lastik veya koli bandı ile bezi sopaya sabitleyin.
- Sopanın bez sardığınız ucunu kaloriferin üstünden alt tarafına doğru iterek kirlerin alta serdiğiniz havluya dökülmesini sağlayın. Bu işlemi tüm petek aralarında uygulayın.
- Bir kovaya ılık su doldurun ve suya biraz sabun döküp köpürtün.
- Başka bir bezi sabunlu suya batırın ve nemli kalacak şekilde fazla suyunu sıkın.
- Nemli kalan bez ile kaloriferin dışını silebilirsiniz.
- Kaloriferin paslanmasını önlemek için kuru bir bez ile tüm petekleri kurulayın.
- Bu işlemi kombilerinizin temizliğinde de yapabilirsiniz.
Tüm bu işlemleri düzenli olarak yaparsanız yüklü doğalgaz faturasının önüne geçebilirsiniz.
Hangi durumda kalorifer petekleri temizlenmeli?
- Kombi filtresi sürekli tıkanıyorsa
- 5 yıl ve daha üzün süredir temizlenmediyse
- Peteklerin altı ısınmıyorsa
- Kombi ayarı yüksek olduğu halde ısı vermiyorsa
- Kaloriferin yarıdan aşağısı ısınmıyorsa
Kalorifer peteklerinin teknik bakımı da ihmal edilmemeli
Belirli aralıklarla kaloriferlerin havası alınmalı, düzenli olarak peteklerin reglaj ayarını yaptırmalısınız. Reglaj ayarı daha iyi ısınmayı sağlar.
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