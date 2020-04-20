Kahraman Deniz - Böyle Sever akor ve gitar ritimleri

Ebm Abm

Tam da terk etmek üzereydim bu şehri

B Ebm

Ait olmadığım sokaklara dönmek için

Ebm Abm

Aniden sen geldin ve mahvettin beni

B Db Ebm

Ben böyle güzel bir hata hiç görmemiştim

Ebm Abm

Her şeye hile karışsa bile oyunu seversin

B Ebm

İkimiz de hiç ölmeyecek gibi gülersin

Ebm Abm B

Duramazsan anlarım, ben gencim ama ihtiyarım

Db Ebm

Sende bu öyküyü noktalarım

Ebm

Yâr, bana düşmanım ol, gel!

Abm

Düşür beni koynuna, boğuver!

B Ebm

Bu garibin ömrü sensiz geçer mi?

Ebm

Gel bana, zindanım ol, gel!

Abm

Kelepçeyi vur, zulüm ol, gel!

B Ebm

İnsan insanı böyle sever mi?

Ebm

Herkes kendini anlatır,

Abm

Sen hiçbir şey söylemedin

B

Sesler rüzgara karıştı,

Ebm

Sen topraktın, çiğnemedim



Ebm

Saçından güneş mi doğdu,

Abm

Gecem niye böyle gün gibi?

B Db

Bakma bana öyle zâlim,

Ebm

"Git de bir aynaya bak!" der gibi



Ebm

Gözyaşı dökmeden ağlarım,

Abm

Kendim bile duymam, bağırırım

B

Feryatlarıma yoldaş olmuş

Ebm

Susmalarım



Ebm

Bulamazsan anlarım,

Abm B

Ben görünürken kaybolanım

Db Ebm

Çok bilinirken, gayb olanım



Ebm

Yâr, bana düşmanım ol, gel!

Abm

Düşür beni koynuna, boğuver!

B Ebm

Bu garibin ömrü sensiz geçer mi?



Ebm

Gel bana, zindanım ol, gel!

Abm

Kelepçeyi vur, zulüm ol, gel!

B Ebm

İnsan insanı böyle sever mi?