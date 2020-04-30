Kaan Tangöze - Bekle Dedi Gitti akor ve gitar ritimleri

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Bekle dedi gitti ben beklemedim, o da gelmedi ya

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Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi

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Aşk ateşi yanar yanar söner mi, gönül yarası bir gün geçer mi

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Öyle sevdim içim dışım enerji, e dur bakalım döner belki

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Bekle dedi gitti ben beklemedim, o da gelmedi ya

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Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi

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Eğer başını alıp kaçıp giderse, olur da bir gün beni terkederse

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Hangi dağda ölürüm bilmem, bilinmez, gitsin bakalım kolaysa öyle

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Ah bebeğim beni ne çok severdin, ruh ikizim, canım derdin

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E noldu şimdi bu aşk böyle biter mi, e dur bakalım, döner belki

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Kimse ölmedi, ölmedi, ooo

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