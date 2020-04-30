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Haber Giriş: 30.04.2020 - 15:50,Son Güncelleme:

Kaan Tangöze - Bekle Dedi Gitti akor ve gitar ritimleri

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Kaan Tangöze - Bekle Dedi Gitti akor ve gitar ritimleri
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Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Kaan Tangöze'nin sevilen şarkısı Bekle Dedi Gitti'nin nota, ritim ve akorları karşınızda!

Cm                    Fm                   G7                     Cm
Bekle dedi gitti ben beklemedim, o da gelmedi ya
Cm                      Fm           G7             Cm
Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi

Cm       Fm    G7                Cm                  Fm     G7             Cm
Aşk ateşi yanar yanar söner mi, gönül yarası bir gün geçer mi
Cm       Fm    G7             Cm              Fm       G7          Cm
Öyle sevdim içim dışım enerji, e dur bakalım döner belki

x2
Cm                    Fm                   G7                     Cm
Bekle dedi gitti ben beklemedim, o da gelmedi ya
Cm                       Fm          G7             Cm
Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi

Cm   Fm   G7   Cm

Cm       Fm    G7                 Cm                    Fm G7               Cm
Eğer başını alıp kaçıp giderse, olur da bir gün beni terkederse
Cm       Fm         G7                 Cm                   Fm        G7           Cm
Hangi dağda ölürüm bilmem, bilinmez, gitsin bakalım kolaysa öyle

N

Cm      Fm    G7                    Cm                Fm     G7          Cm
Ah bebeğim beni ne çok severdin, ruh ikizim, canım derdin
Cm         Fm        G7               Cm                      Fm    G7      Cm
E noldu şimdi bu aşk böyle biter mi, e dur bakalım, döner belki

N

G7               Cm  Fm  G7  Cm  Fm  G7  Cm
Kimse ölmedi, ölmedi, ooo

N

False
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