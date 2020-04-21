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Haber Giriş: 21.04.2020 - 17:47,Son Güncelleme:

Haluk Levent - Yollarda Bulurum Seni akor ve gitar ritimleri

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Haluk Levent - Yollarda Bulurum Seni akor ve gitar ritimleri
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Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Haluk Levent'in sevilen şarkısı Yollarda Bulurum Seni'nin nota, ritim ve akorları karşınızda.

                           Gm                     Cm
Olmasan da yanımda, olmasak da birlikte
                                       Gm
Hiç istemesen bile, yaşarım ben seni

           Cm
Yollarda bulurum seni
                       Gm
Takvimlerden çalarım seni
                   D
Dans ederim hayalinle
               Gm
Yine de yaşarım seni

                       Gm                            Cm
Yalnız kalırım sanma, mutsuz olurum sanma
                                               Gm
Yasarim doya doya, yasarim ben seni

           Cm
Yollarda bulurum seni
                       Gm
Takvimlerden çalarım seni
                 D
Dans ederim hayalinle
               Gm
Yine de yaşarım seni 

             Cm
Yosun denizde saklıdır
         Gm
Deniz mavide
           D
Mavi gözlerinde
                 Gm
Seni unutmak mümkün mü

             Cm
Yağmur bulutta saklıdır
         Gm
Bulut beyazda
           D
Beyaz teninde
               Gm
Seni unutmak mümkün mü

               Cm
Buğday başakta saklıdır
         Gm
Başak sarıda
         D
Sarı saçlarında
             Gm
Seni unutmak mümkün mü

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