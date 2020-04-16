Haluk Levent - Elfida akor ve gitar ritimleri

F#m

Yüzün geçmişten kalan aşka tarif yazdıran

Bm

Bir alaturka hüzün yüzün kıyıma vuran

F#m

Anne karnı huzuru çocukluğumun sesi

E F#m

Senden bana şimdi zamanı sızdıran

F#m

Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın

Bm

Kimbilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların

F#m

Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu

E F#m

Yorulmuşsun hakkını almış yılların

F#m Bm F#m

El - fi - da..bir belalı başımsın

Bm

Elfida..beni farketme sakın

F#m

Omzumda iz bırakma,yüküm dünyaya yakın

E F#m

Elfida..hep aklımda kalacaksın..!

F#m Bm F#m

El - fi - da..sen eski bir şarkısın

Bm

Elfida..beni farketme sakın

F#m

Omzumda iz bırakma,yüküm dünyaya yakın

E F#m

Elfida..hep aklımda kalacaksın..!