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Haluk Levent - Elfida akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Haluk Levent'in sevilen şarkısı Elfida'nın nota, ritim ve akorları karşınızda!
F#m
Yüzün geçmişten kalan aşka tarif yazdıran
Bm
Bir alaturka hüzün yüzün kıyıma vuran
F#m
Anne karnı huzuru çocukluğumun sesi
E F#m
Senden bana şimdi zamanı sızdıran
F#m
Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın
Bm
Kimbilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların
F#m
Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu
E F#m
Yorulmuşsun hakkını almış yılların
F#m Bm F#m
El - fi - da..bir belalı başımsın
Bm
Elfida..beni farketme sakın
F#m
Omzumda iz bırakma,yüküm dünyaya yakın
E F#m
Elfida..hep aklımda kalacaksın..!
F#m Bm F#m
El - fi - da..sen eski bir şarkısın
Bm
Elfida..beni farketme sakın
F#m
Omzumda iz bırakma,yüküm dünyaya yakın
E F#m
Elfida..hep aklımda kalacaksın..!
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