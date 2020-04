Haluk Levent - Anlasana akor ve gitar ritimleri

x2

Am G Dm Am

Am C

Kendimi esir aldım

G F

Çalmadı yine telefonlar

Am C

Alışırım sanmıştım

G F

Yüreğimde sancım var

Dm Am

Gel etme nazlı güneş

Dm Am

Sensin gönlüme eş

G Em Am

Beni biraz anlasana

Dm Am

Ölürüm aşkına yar

Dm Am

Ölürüm diyar diyar

G Em Am

Beni biraz anlasana

C Dm Am

Of sarıl bana

G Em Am

Beni biraz anlasana