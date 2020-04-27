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Haber Giriş: 27.04.2020 - 16:11,Son Güncelleme:

Haluk Levent - Anlasana akor ve gitar ritimleri

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Haluk Levent - Anlasana akor ve gitar ritimleri
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Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Haluk Levent'in sevilen şarkısı Anlasana'nın nota, ritim ve akorları karşınızda!

x2
Am G Dm Am

Am                    C
Kendimi esir aldım
G                       F
Çalmadı yine telefonlar
Am                    C
Alışırım sanmıştım
G                     F
Yüreğimde sancım var

Dm                        Am
Gel etme nazlı güneş
Dm                   Am
Sensin gönlüme eş
G            Em     Am
Beni biraz anlasana

Dm                 Am
Ölürüm aşkına yar
Dm                 Am
Ölürüm diyar diyar
G           Em     Am
Beni biraz anlasana

C   Dm        Am
Of   sarıl bana
G          Em        Am
Beni biraz anlasana

 

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