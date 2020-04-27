Haluk Levent - Anlasana akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Haluk Levent'in sevilen şarkısı Anlasana'nın nota, ritim ve akorları karşınızda!
x2
Am G Dm Am
Am C
Kendimi esir aldım
G F
Çalmadı yine telefonlar
Am C
Alışırım sanmıştım
G F
Yüreğimde sancım var
Dm Am
Gel etme nazlı güneş
Dm Am
Sensin gönlüme eş
G Em Am
Beni biraz anlasana
Dm Am
Ölürüm aşkına yar
Dm Am
Ölürüm diyar diyar
G Em Am
Beni biraz anlasana
C Dm Am
Of sarıl bana
G Em Am
Beni biraz anlasana
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